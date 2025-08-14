El Gobernador Martín Llaryora dio apertura al Congreso de Cooperativas y Mutuales

Gabriel MarcléProvincial13 de agosto de 2025
El gobernador estuvo presente en Río Cuarto para la Agtech Week y acentuó la disputa con Natalia de la Sota por la titularidad del manual cordobesista. A su vez, continuó con la seguidilla de críticas por retenciones y universidades.
Redacción AlfilEnroque Corto13 de agosto de 2025
¿Viola a la lista de Natalia? | Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado… | Yeza, el emisario de Macri | Nicolás sí ganó en el escritorio
Redacción AlfilRío Cuarto13 de agosto de 2025
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Felipe OsmanProvincial13 de agosto de 2025
Los libertarios con chances de subirse a la lista asedian la Rosada, para recibir una confirmación, o para cuidarse las espaldas. Los Caputo también juegan. Mogetta presume una foto con el ministro; mientras el asesor estrella quema el resto para subir a De Loredo (y parar a Juez).
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad13 de agosto de 2025
El Consejo Superior tratará un pedido para declarar “personas no gratas” a legisladores que votaron en contra del financiamiento universitario. La iniciativa llega del espacio estudiantil La Fuerza Estudiantil, espacio en sintonía política con el gobernador Martín Llaryora, y abre un frente inédito entre la universidad y parte de la dirigencia provincial.