El Gobernador Martín Llaryora dio apertura al Congreso de Cooperativas y Mutuales

El Intendente Fabricio Díaz, como Presidente de la Comunidad Regional Punilla y en representación de las localidades que la conforman, firmó junto a sus pares de la provincia, el Convenio de Municipios Cooperativos. De esta manera, quedan integradas al acuerdo, las 427 comunas y localidades de la Provincia de Córdoba como Municipios Cooperativos.

En la apertura del evento, el Gobernador Llaryora llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo. “Cada inversión de ustedes, cada nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior”, sostuvo, y agregó “Lo que estamos discutiendo en este momento histórico no es menor. Nosotros creemos en la solidaridad, creemos que la economía tiene que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”, enfatizó el mandatario.

Por su parte el Ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Gustavo Brandán, aseguró que “Las cooperativas y las mutuales están en la vida de las personas en todos los aspectos de la vida, desde lo cultural, desde lo productivo y social. En nuestra Córdoba y en el país están diseminadas por todos los rincones, son parte de nuestra vida. Córdoba tiene una gran tradición cooperativista y mutualista, si no hubieran existido no habría llegado el progreso y las obras a aquellos lugares en donde el mercado no llega”, señaló el ministro.

Participan de este congreso internacional, la Vicegobernadora Myriam Prunotto y el Vice Intendente de la Ciudad de Córdoba Javier Pretto, junto a Ariel Guarco (Alianza Cooperativa Internacional) y Alejandro Russo (AIM - CAM – FEMUCOR), además de autoridades provinciales, cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales.