¡Acción! Alta Gracia se apresta a vivir una nueva edición de su Festival de Cine

Provincial14 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Festival-de-cine-(1)

Alta Gracia sostiene su lema “Cultura Viva” todo el año y en el último fin de semana de agosto lo hace con uno de sus festivales más jóvenes y, también, más emocionantes: Llega la cuarta edición del “Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales”.

En esta oportunidad, el festival se extenderá por cuatro jornadas, del 21 al 24 de agosto, con entrada totalmente libre y gratuita; en un evento que hará las delicias de los amantes del cine de todas las edades en el coloso cultural de la ciudad: El Cine Teatro Monumental Sierras.

Como cada año, el Festival brindará a todo el público la posibilidad de descubrir nuevas joyas del cine como “Tesis sobre una domesticación” junto a películas icónicas, como “Pizza, birra, faso” de Bruno Stagnaro; o “La Ciénaga” de Lucrecia Martel, que, como si fuera poco, se proyectarán en 35mm.

Festival-de-cine-(2)

El Festival contará con distintas experiencias, como la que propone la Agencia Córdoba Cultura, que participará del festival poniendo a disposición  lentes de realidad virtual para que todo el mundo pueda recorrer, con esta tecnología de punta, los bellos paisajes que caracterizan a nuestra provincia. También participarán universidades invitadas, habrá muestras artísticas que van desde el arte de los efectos especiales hasta la fotografía, y mucho más.

Por otra parte, el Festival vivirá su clásica “Competencia Oficial de Cortometrajes”, que este año batió récord con 500 producciones nacionales aspirantes a participar; y el ciclo “Cine Joven”, una de las aristas principales del evento y que posibilita a jóvenes estudiantes de las escuelas no sólo de la ciudad sino también de la región exhibir sus trabajos en una de las pantallas más importantes de toda la región.

De esta manera, Alta Gracia sigue sosteniendo su nutrida agenda de eventos a lo largo de todo el año con opciones para todos los gustos y en un entorno lleno de historia, naturaleza y cultura que es orgullo de la ciudad. Para más información, dirigirse al sitio altagracia.ar

natalia-juan

