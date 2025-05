Arranque con ventaja para Avilés: oposición, atomizada

Por Yanina Soria

Pasado el mediodía del sábado se terminó de configurar el tablero electoral en la ciudad de Carlos Paz con miras al 29 de junio cuando, con voto obligatorio, los vecinos deberán elegir si le dan un segundo mandato a Víctor Curvino o eligen un nuevo Defensor del Pueblo.

Siguiendo el cronograma de la única elección que tendrá lugar en Córdoba antes de las legislativas de octubre, hasta el 10 de mayo tenían plazo los frentes políticos para anotar a sus candidatos con cuatro nombres: Defensor del Pueblo titular; adjunto; y un suplente para ambos.

Finalmente habrá seis listas en una competencia que, históricamente, mueve a menos del 30 por ciento del electorado habilitado a sufragar; desde que se creó por Carta Orgánica la figura del Defensor allá por 2007, la apatía social se fue incrementando al compás del descreimiento sobre la verdadera función del cargo.

Si de por sí en cualquier tipo de elección la baja participación suele ser ventajosa para los oficialismos de turno, en esta contienda en particular la atomización del frente opositor en cinco listas le da un changüí inicial importante a la boleta que encabezará Curvino.

El actual Defensor alineado con el Palacio 16 de Julio, va por su reelección y, aunque no esté blanqueado por el intendente Esteban Avilés, en Carlos Paz la política y los ciudadanos en general leen que el actual funcionario será apoyado por la estructura del oficialismo.

La indiferencia que genera entre los vecinos la elección del 29 en la principal ciudad del departamento Punilla, es diametralmente opuesta al interés que muestra la dirigencia por jugar esta partida. La Defensoría del Pueblo cuenta para este año con un presupuesto arriba de los 400 millones de pesos, mientras que el defensor tiene un sueldo equiparado al del intendente.

Quizá ese sea uno de los puntos más atractivos para la dirigencia local, pero en verdad no es el único. Pues, para muchos el 2027 empieza a tallarse en este junio del ´25, y el principal desafío -dicen los opositores- es justamente refuncionalizar un organismo reprobado por los vecinos, deslegitimado y visto como un conchabo político.

De cualquier modo, esta cuarta elección del Defensor del Pueblo cuenta con la particularidad de apoyos externos a la política doméstica, pues el sector del peronismo cordobés representado en la senadora Alejandra Vigo apuesta sus fichas allí también. La parlamentaria visito Carlos Paz hace algunas semanas donde no sólo arengó el armado de un frente local que finalmente se materializó en una lista, sino que avisó que patrocinará esa movida. Vuelve a Punilla mañana.

Junto al legislador provincial Leonardo Limia como principal articulador, armaron el frente “Ética y compromiso” que, tal como adelantó Alfil, lleva a Miriam Castellino como candidata titular. No es un dato menor que el frente transversal que intentaron con el juecismo local y una parte del radicalismo haya terminado trunco. Desde el lado de quienes se quedaron afuera cuando todo hacía presuponer que el acuerdo estaba prácticamente cocinado, las lecturas sobre lo sucedido son varias. Entre ellas, que el Ejecutivo municipal hizo valer el pacto de no agresión que rige con el Panal y por el cual Avilés bajó los decibeles contra el gobierno de Martín Llaryora, mientras que el Partido Cordobés no lo molesta en su territorio; la variable de ajuste fue el propio Emilio Iosa que terminó afuera del ministerio de Ambiente como director de la Cuenta San Roque.

Lo cierto es que el juecismo finalmente no integra ninguna lista, y si bien dará libertad de acción a sus simpatizantes y militantes, la instrucción es votar por alguna lista opositora e instar justamente a que se acerquen a las urnas los carlospacenses. El legislador departamental Walter Gispert recordó además que, según la Carta Orgánica, quien no vote en esta elección no podrá ser candidato en el ´27.

Por otro lado, pese al escenario de dispersión de candidaturas, el viguismo se tiene mucha fe y maneja las expectativas de poder dar el batacazo.

Primero, señalan que “Curvino no llega al cinco por ciento de intención de voto aún con el empuje del propio Avilés; su gestión al frente de la Defensoría tiene mala prensa y su figura no despierta empatía”, mientras que, por otro lado, sostienen que es la primera vez “que habrá candidatas fuertes como las nuestras”. Con el slogan “tus derechos, nuestra misión” el peronismo junto a sus aliados locales pondrán en marcha la campaña donde jugarán fuerte.

Además de Curvino, el tablero se completa con la participación de la lista del partido Unión Celeste y Blanco, que impulsa como candidato a Santiago Juliá; el partido Demócrata lleva a Jacinto D’Angelo; la alianza Ética y Compromiso, a Miriam Castellino; Vecinos con vos, postula a María Ángela Mancuello; y por el Partido Humanista va Marcelo Iriarte.