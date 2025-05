Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









AGEC reclamó por la paritaria

El periodista consultaba con el dirigente gremial de la ciudad para conocer sobre la situación que devino del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de comercio.

Periodista: Se habla de un fuerte malestar por la decisión del Gobierno de no homologar el acuerdo entre los empresarios y el gremio de empleados de comercio. ¿Cómo está repercutiendo esto en Río Cuarto?

Gremialista: Al igual que en todos lados: hay mucho malestar. El acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras estaba cerrado, pero el Ministerio de Trabajo lo frenó porque evidentemente no tienen mucho de libertarios. Acá en Río Cuarto los trabajadores están acompañando una serie de medidas nacionales con sus propias acciones.

P: ¿En qué consistieron?

I: Hubo movilización frente a la sede central de AGEC, después hubo caravana y se recorrieron algunos de los comercios más importantes de la ciudad. Creo que tanto comerciantes como trabajadores tienen que estar al tanto de lo que está ocurriendo.

P: Por más que el acuerdo no esté homologado, ¿cree que los empleadores cumplirán con el acuerdo que habían firmado con las cámaras?

I: Ojalá, pero el problema es que, así como estamos, no hay forma de saberlo y tampoco podemos controlar que se cumpla. Hay empleadores que están de acuerdo con pagarle más a sus trabajadores, pero creo que son los menos. Las grandes cadenas tienen vía libre para seguir pisando salarios gracias a esta movida del Gobierno.

P: ¿En qué puede terminar esto?

I: Yo creo que quieren deslegitimar las paritarias y van a encontrar la forma de convencer a la gente de que es lo correcto.

P: ¿Y si no hay respuesta favorable?

I: Vamos a endurecer las medidas. No descartamos nuevas protestas, porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados.







¿Cómo está el vínculo De Rivas-Nazario?

El periodista consultaba con el dirigente peronista, quien podía dar información respecto a cómo está el vínculo entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario.

Periodista: Escuchando al intendente De Rivas en una entrevista, me vinieron dudas sobre cómo está la relación con Nazario. Dijo que no se han visto después de las elecciones, pero que la valora por su historia política.

Dirigente: ¿Y usted le cree? Está todo mal.

P: ¿Seguro?

D: Sí. Acá en la ciudad hay una unidad bastante pareja en el peronismo, pero si me habla de Nazario y La Militante, ellos están en otra sintonía. Hace rato.

P: Se habló mucho de que el tiempo podía curar la herida de las elecciones del año pasado y que, no sé si ya, pero en algún momento iban a juntarse.

D: Hace mucho asumió el Guille (De Rivas) y, que yo sepa, nunca la llamaron para reunirse a charlar. Me parece que cuando decidieron romper con su grupo se generó algo difícil de olvidar. Se rompió algo. Mire, le doy un ejemplo, ¿vio lo del reclamo por las tasas que el Banco Nación no quiere pagarle a De Rivas?

P: Hablamos mucho de eso desde hace semanas.

D: Bueno, si hubiera vínculo entre De Rivas y Nazario, La Militante saldría a bancar un poquito la lucha del intendente. Ni Edgar Bruno (Canals), que es un colega peronista, se puso de su lado. Por el contrario, dijo que en su pueblo está todo bien con el Nación porque su presupuesto no depende de la tasa. Esto es así, tiran unos, tiran los otros. Lejos están de compartir trinchera.

El entrometido

La cronista dialogaba con el trabajador del Concejo Deliberante sobre los últimos proyectos ingresados por el bloque Primero Río Cuarto en materia de seguridad y la réplica del jefe del bloque oficialista, Leandro Carpintero a los dichos del edil juecista, Pablo Benítez, en relación a la necesidad de que se traslade el establecimiento penitenciario fuera del casco urbano y que el espacio pueda albergar a la cantidad de internos que actualmente están cumpliendo su condena en el lugar (cerca de 900 personas). En diálogo con LV16, Carpintero pidió al concejal opositor que “no se entrometa en proyectos que no son de su autoría”.

Trabajador Concejo: Capaz no parece pero ha estado bastante picado el Concejo esta semana. Y mañana (por hoy) seguirá así con el tema del convenio con Aerolíneas. Pero bueno, no cayó bien el proyecto de la cárcel que presentó la opo.

P: Carpintero le dijo a Benítez que no sea “entrometido”.

T C: Es que básicamente están refritando un proyecto que ya viene trabajando el oficialismo. En todo caso, no me parece mal que pidan celeridad o alguna señal de que efectivamente se está avanzando en eso. Después de todo, fue una promesa de campaña del actual intendente.

P: Igual, Benítez también ha dicho algo interesante: que De la Sota y Schiaretti ya habrían prometido esto. Hace más de 15 años.

T C: Y ahí me parece que está el punto. Dependerá de la voluntad y los recursos de la Provincia para que esto sea una realidad. Obviamente, como son “del mismo equipo”, se entiende que el intendente puede hacer las gestiones necesarias ante el gobierno y las ha iniciado. Según dijo Carpintero, ya se está trabajando con el Ministerio de Justicia. Y fue muy reiterativo cuando dijo que ese es un proyecto del oficialismo. No le gustó nada que se lo quieran “apropiar”.

¿La omisión del intendente?

El militante radical se comunicó con la cronista para compartirle el fragmento de una entrevista del intendente Guillermo De Rivas que llamó su atención. En diálogo con Fenómeno barrial (contenido producido por Alfil para El Doce), De Rivas destacó que fue necesario dialogar con todos los sectores para legalizar el servicio de Uber en la ciudad.

Militante radical: Estaba viendo la entrevista que le hicieron al intendente y cuando habló sobre Uber. Me parece muy bueno que se destaque eso porque hay muchas ciudades que siguen batallando con esto y aún no tienen alguna regulación. Pero me decepcionó bastante que no nos haya nombrado. Creo que solo dijo que el proyecto salió por unanimidad, pero no mucho más.

Periodista: ¿Esperaba una mención?

M R: La verdad que sí. Porque en otros momentos, él ha reconocido los aportes del bloque (Primero Río Cuarto) en varios proyectos clave que salieron a fines del año pasado: el nuevo marco regulatorio de Espectáculos Públicos, esto de Uber… No creo estar pidiendo mucho, me parece que es lo justo. cuando se prohibió la actividad a fines del 2023, nosotros ya insistíamos en que esa no era la solución y empezamos a trabajar en una propuesta superadora. En la campaña del “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi), el tema estuvo en agenda muchísimo tiempo. Los proyectos se trabajaron en forma conjunta en la comisión, qué se yo. Hubiese estado bueno que no nos omita.