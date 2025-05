Montero en San Francisco: "Ante la crisis, el gobierno nacional pasó la motosierra en los sectores más vulnerables"

Este jueves por la mañana, el gobernador Martín Llaryora participo de la re inauguración de la Residencia Infanto Juvenil de Varones "San Francisco" que fue íntegramente refaccionada y equipada en el marco del programa "Cimientos, construyendo un futuro sólido". Allí aprovechó para mirar con ojo crítico a las medidas "motosierra" de Milei y el impacto en lo social".

Durante su discurso, Llaryora sostuvo que "se pueden cerrar los números, con crueldad es fácil, pero con amor y con la gente adentro es más difícil, y nosotros venimos a hacer lo difícil”, pero necesario, y advirtió que el posible regreso de las retenciones al campo puede ser un punto de quiebre en la relación entre Córdoba y Nación.

El edificio, que tiene un gran valor histórico para la comunidad, depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). Actualmente, alberga a 15 niños y jóvenes que están bajo protección del Estado provincial. En ese sentido, el gobernador habló sobre la demanda de políticas sociales, poniendo como ejemplo la demanda en el Paicor, donde familias inscriben a sus hijos a escuelas para que puedan comer. "También en el Boleto Educativo Gratuito. Nosotros no queremos que los chicos dejen de estudiar por no poder comer o no tener cómo llegar", indicó.

La presión también se siente en el sistema sanitario. "Ha crecido más de un 35% la atención en hospitales públicos provinciales. Por eso estamos fortaleciendo la infraestructura hospitalaria y pronto pondremos en funcionamiento la ley de reglamentación médica", anticipó.

En cuanto a su vínculo con el presidente Milei, expresó: "Yo espero que reflexione. No soy parte del gobierno. Acompaño lo que me parece bien. Pero creo que estamos entrando en otra fase, que no es un camino hacia la producción y el desarrollo".

Acompañado por el intendente Damián Bernarte y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, quienes tampoco se quedaron callados ante las medidas del presidente. "Ante la crisis, el gobierno nacional pasó la motosierra en los sectores más vulnerables. En cambio, el gobierno de Córdoba sigue haciendo, dando soluciones y acompañando a quienes más lo necesitan", declaró la ministra provincial

En ese sentido, destacó que la inversión en infancias está por encima de las proyecciones inflacionarias. Sobre esto, expresó: "Eso muestra el compromiso con las políticas sociales que tiene el Gobierno de Martín Llaryora. Eso es hacer política con la gente adentro, manteniendo el equilibrio fiscal. Frente a los problemas, Córdoba invierte y trae soluciones".

Por su parte, el intendente de San Francisco, Damián Benarte, remarcó: "Mientras el Estado nacional se retira de muchos lados, esta gestión sigue acompañando y asume más compromisos. Córdoba sigue apostando por una mirada solidaria y cercana a la gente. Las obras no son gasto, son inversión".