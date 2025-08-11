Enroque corto

Las razones que habilitan una candidatura de Juez

La irrupción del senador Luis Juez con su sello del Frente Cívico en alianza con La Libertad Avanza fue uno de los comentarios en los quinchos políticos del fin de semana. Pero, en la soleada tarde del sábado, el informante llamó al periodista por varios motivos.

Informante: Oiga… ¿está?

Periodista: Saliendo de hacer deporte, pero sabe que en días así sí. Por supuesto.

I: Un par de datos. ¿Sabe quién asume si (Gabriel) Bornoroni renuncia?

P: No, ayúdeme con el dato.

I: Marcelo Ángeli, uno de los que viene de firmar la alianza con Llaryora con su sello Unión Celeste y Blanco.

P: ¡Ah bueno!

I: Sí, quedó atrás la lista del 2023 pero por eso veo poco probable la salida de Gabriel. Y otra.

P: Diga.

I: El ministro Quinteros estuvo en Semanario TV que conduce Cristian Pérez y dijo que, para él, “Juez va a ser el primer candidato a diputado a La Libertad Avanza”. “Lo conozco”, dijo el ministro. Así que vaya pensando, le mando un abrazo.

Rossi dejó atrás la pelea radical y va por el Ersep

El que cuentan que ya dejó atrás la pelea radical fue el legislador provincial de ese partido, Dante Rossi.

Informante Radical: Ya dejó atrás Dante la pelea radical.

P: Y, me imagino que sí. Ya está, hay que soltar.

I: Sí, por eso ahora arremetió de nuevo contra el Ersep.

P: ¿Qué dijo?

I: Pidió la nulidad del aumento del agua y un tope para impuestos y servicios. Presentó un proyecto de ley que establece la nulidad de la Resolución General Nº 93 del Ersep, la que dispuso un aumento del 8,81% del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. Y dispone también como tope para el aumento de los impuestos y servicios para el corriente año el equivalente al índice de precios al consumidor que establece el Indec referido al presente año.

PJ Carlos Paz, en movimiento

Cuando todavía falta la confirmación de quiénes integrarán la lista del oficialismo provincial, el Diseñando Ciudad de Carlos Paz reunió a la tropa para trazar los primeros movimientos de la campaña.

Informante: Este fin de semana se convocaron referentes de la política peronista de Punilla en una mesa de trabajo en el Diseñando Ciudad, espacio con terminal política en la senadora Alejandra Vigo. Moderó el encuentro el legislador Leonardo Limia.

Periodista: ¿Objetivo?

I: Ordenar y motorizar el trabajo territorial para octubre.

P.: Cualquiera sea el candidato…

I.: Allí Limia fue claro, dijo que como sostén del cordobesismo los peronistas de Punilla trabajarán acompañando a Juan Schiaretti como líder nacional del proyecto federal y republicano. Y aunque todavía no haya nombres, con la casi certeza de que quien encabezará será el ex gobernador, irán todos encolumnados. Participaron también Omar Trejo, presidente del PJ Carlos Paz ; Libia Smania, presidenta del Movimiento Mujeres por Córdoba ; Fabiana Rocaspana Secretaria del SADOP de Punilla y Mariano Mosquera, docente y especialista en campañas electorales.

Soher, de carambola

El informante libertario conversaba con el periodista, mientras jugaban a repasar las mil y un listas que giran en las redes para La Libertad Avanza.

Periodista: Lo que me llamó la atención de esta última, es que no aparece Laura Rodríguez Machado y sí Soher… ¿por qué habría lugar para una macrista en Córdoba, y no para la principal dirigente de “la mejor ministra de Seguridad de la historia”?

Informante Libertario: Ja, ja… es una duda más que razonable. Por lo que entiendo, Soher entraría de carambola.

P.: Explíquese.

I.L.: Claro… Macri pidió por Soher no por lo que tiene en Córdoba, sino cómo una prenda de los acuerdos a los que La Libertad Avanza y el PRO arribaron en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

P.: ¿No me diga?... ¿Así que eso se resolvió en Buenos Aires también?

I.L.: Como todo, estimado… como todo… Igual, para el 17 falta. Veremos qué pasa…