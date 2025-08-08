Las 8 grandes alianzas cordobesas de cara a las elecciones legislativas

Comenzó la nueva temporada de "VOCES 2.0", ahora por Canal C
Con un Rodrigo de Loredo abstenido a las uniones entre los partidos, estas son algunas de las asociaciones partidarias en la provincia dentro de la Justicia Electoral.Provincial08 de agosto de 2025Redacción Alfil
A dos meses de las elecciones legislativas 2025 en Córdoba, ya quedaron formadas e inscriptas las alianzas partidarias en la Justicia Electoral, con un Rodrigo De Loredo en el eje del huracán tras no haber confirmado su presencia en ninguno de los partidos. Hasta la fecha son ocho las asociaciones partidarias, en las cuales están entrometidas el Frente Cívico, La Libertad Avanza, el oficialismo y el kirchnerismo.
Uno de los grandes bloques aliados es el de LLA, el cual está conformado por: el Frente Cívico, liderado por el senador cordobés Luis Juez; el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con Jorge Omar Rodriguéz Puebla a la cabeza en Córdoba; y Primero la Gente.
En oposición al anterior bloque se formó Fuerza Patria, el mismo cuenta con partidos como: Partido Comunista Córdoba (PCC); Kolina Corriente para la Liberación Nacional, el cual participó en las elecciones presidenciales 2011 dónde CFK resultó electa; Patria Grande Córdoba, con Juan Grabois y Constanza San Pedro como referentes; y Partido Solidario Córdoba, el cual es presidido por Pablo Martín Tissera.
La tercera alianza encabezada por la diputada, Natalia De la Sota, es Defendamos Córdoba y está constituida por: Frente Grande de Córdoba y el Partido Laborista, este último presidido en Córdoba por Gustavo Alberto Rossi. Esta asociación provocó un quiebre dentro del PJ cordobés, debido a que el partido de Hacemos por Córdoba quedó dentro del eje de Provincias Unidas.
Las cuatro alianzas restantes son: Encuentro por la república, con el exlegislador Aurelio García Elorrio a la cabeza; Ciudadanos, FIT-U (con la presencia de la MST y el Partido Obrero) y Córdoba Te Quiero. Por el lado de los sectores de la UCR, del PRO y Nuevo Más; son partidos que quedaron fuera de las alianzas mencionadas.
