Enroque Corto

Máxima tensión en el mundo radical

Fue una nueva jornada agitada para el radicalismo en el inicio de la semana y por eso el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: La verdad… una vergüenza todo lo que está pasando.

Periodista: Cuente.

IR: Se están revoleando documentos de uno y otro lado. Primero, salió uno de Alejandra Ferrero diciendo que no había recursos para hacer una interna, después otro de ella pidiendo en un listado una serie de requisitos a la Junta Electoral para llevar adelante la elección. Desde el uso de la Boleta Única, el tema de las escuelas, las autoridades de mesa…

P: Sí, todo lo que requiere una interna.

IR: Claro. Y después está también el tema del Zoom del congreso previsto para mañana, pero al mismo tiempo salieron otros a recordar el fallo de la Justicia en torno a que el único instrumento para definir las candidaturas es la interna y no el congreso.

P: ¡Qué lío!

IR: La verdad es que sí. Se llegó a este escenario y es como usted dijo hace ya un buen tiempo, el radicalismo estalla. No le veo otro camino. Le mando un abrazo.

Las perlitas de la presencia de Bullrich en la Bolsa

Dejó varias cositas que el informante desde la Bolsa de Comercio le contó al periodista con la presencia de Bullrich.

Informante: Escuche porque tengo varias novedades.

Periodista: Soy todo oídos.

I: Conversación muy amena del ministro de Justicia, Julián López con la excanciller Diana Mondino.

P: Mmm… ¿la anoto como candidata?

I: No, no se desespere. Le dije hace unas semanas que no se coma el amague.

P: Bien, ¿qué más?

I: Bornoroni y Rodríguez Machado jugando en tándem todo el almuerzo, desde el ingreso de Bullrich y durante toda la gira le diría.

P: Sí.

I: Las curiosas reivindicaciones de Manuel Tagle en su discurso como presidente de la Bolsa de Comercio y atado, según él a lo económico, como la manera en la intentó realzar la figura de Margaret Tatcher y de un funcionario de Pinochet en Chile. Usted viera las caritas de algunos.

P: Me imagino.

I: Ah, esto está bueno. Ingreso raudo, con saludos cordiales, pero sin declaraciones a la prensa del senador Luis Juez. Más de un colega suyo se quedó con el micrófono o el grabador en la mano pensando que era una broma. Sin embargo, Juez en un hecho casi sin precedentes ingresó sin hacer declaraciones. Ah, no estuvo en la mesa central con la ministra. Quedó a un costado. El que sí estuvo ahí fue el ministro Quinteros. Los gestos de incomodidad de uno y otro…

P: Epa.

I: Sí, es que no era para menos. Bueno, creo que fue completito. Le mando un abrazo.

Folloni, en la Provincia

El ex funcionario municipal, eyectado del gabinete cuando el intendente Daniel Passerini hizo una reestructuración en abril pasado, ya encontró asilo en la Provincia.

Informante: Anote este datito porque le va a interesar: Jorge Folloni, hombre de Martín Llaryora, ya tiene un lugar en el Gobierno. Igual que Mariano Almada, ya sabe usted que en el peronismo nadie se queda sin trabajo.

Periodista: (risas) ¿Y a dónde fue a parar Folloni?

I.: A Ambiente naturalmente. Bajo la órbita de la ministra Victoria Flores. Mire que paradoja porque durante la gestión municipal de Llaryora, ella dependía de él en el organigrama y ahora las cosas se dan a la inversa.

P.: ¿A qué área se fue concretamente?

I.: A un cargo creado especialmente: juez administrativo de faltas ambientales. Con rango de secretario, eso sí.

P.: Faaa, tome usted.

Galo apuntala a Busso en el sur

El informante legislativo, de buen olfato para la información, mensajeó al periodista para ponerlo al tanto de una movida liderada por Galo en el departamento Unión.

Informante: Estimado, usted que está atento al cierre de listas: ¿vio la movida de Galo en el departamento Unión?

Periodista: Supongo que habla del video que me acaba de pasar, donde aparece el legislador junto un grupo de intendentes del departamento apoyando el reclamo de federalismo que lideran los gobernadores de la “Liga Federal”.

I.: Va de suyo. Juntó a unos cuántos, ¿no cree?

P.: Sí… así parece…. ¿Pero qué tiene que ver esto con la lista?

I.: Ah, casi me olvido de eso... Además de estar aglutinando intendentes en el sur, el legislador también estaría promoviendo la candidatura de Victoria Busso, compañera en la cámara e hija del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, otro hombre de peso en el sur provincial. La ven como número 4 de la boleta. No diga que no le dije…