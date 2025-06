Llaryora suma intendentes al diálogo con Nación por seguridad

Por Gabriel Marclé

Lo dicen las encuestas, también los focus group: la inseguridad sigue firme en el podio de las principales preocupaciones del electorado cordobés. Aunque la crisis económica también gana protagonismo y marca el tono más áspero del vínculo entre las gestiones provinciales y el Gobierno de Javier Milei, la lucha contra la violencia, el narcotráfico y los delitos contra la autoridad ha encontrado a ambos niveles del Estado actuando en sintonía. Aunque, claro, también compiten por adjudicarse la autoría de las soluciones en plena temporada preelectoral.

Alfil reflejó en su edición del martes que el gobernador Martín Llaryora enfrentaba una dualidad discursiva respecto al Gobierno Nacional. Mientras lanza críticas comparativas en áreas como salud y obra pública, se alinea con el modelo libertario en materia de seguridad, promoviendo una sociedad Panal-Casa Rosada que -afirman- ha logrado resultados más que satisfactorios. En esa línea, Llaryora también instruye a sus funcionarios para replicar ese puente institucional, y en algunas localidades del interior ya se observan signos concretos de colaboración.

Casi en simultáneo con el correlato cordobés del “los buenos son los de azul” —frase con la que el mandatario provincial reclamó penas más duras ante la resistencia a la autoridad y agresiones contra efectivos—, en Buenos Aires se producía un encuentro entre representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y un intendente llaryorista del interior. Se trataba de Guillermo De Rivas, jefe comunal de Río Cuarto, quien protagonizó una de las señales más claras del acercamiento entre Córdoba y el oficialismo nacional.

“En un tema tan sensible como la inseguridad, no puede haber colores políticos”, afirmaron desde la Municipalidad de la capital alterna, casi parafraseando al ministro Juan Pablo Quinteros cuando forjó un lazo de cooperación con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El impacto de la estrategia llaryorista en esta materia, en vínculo con Nación, se observó con mayor nitidez desde el centro territorial más importante del sur cordobés.

Los referentes de Río Cuarto, con De Rivas al frente, se reunieron en Buenos Aires con la cordobesa Alejandra Monteoliva —subsecretaria de Bullrich— para gestionar recursos destinados a reforzar el combate del delito. Así, Nación confirmó la entrega de nuevos equipos de videovigilancia y cámaras lectoras de patentes para la ciudad. Además, el intendente destacó la coordinación con las fuerzas federales a través de los operativos 90/10 que se implementan desde comienzos de año, cuando la crisis por hechos delictivos golpeó las puertas del Palacio de Mójica.

En línea con lo que plantea Llaryora, desde la capital alterna subrayaron que la coordinación con Nación y Provincia “es central para avanzar con soluciones concretas”. Un posicionamiento que llama la atención en una Municipalidad que, hasta no hace mucho, se sacaba chispas con el Ejecutivo nacional y que ahora parece ajustarse al nuevo esquema de trabajo conjunto en seguridad, con un tono más amigable hacia la administración libertaria.

Al igual que en Río Cuarto, otras ciudades del interior comienzan a mostrar estos movimientos. Municipios alineados con el oficialismo provincial y también gestiones radicales coinciden en la necesidad de coordinar acciones con la Nación. “Nos siguen faltando kilómetros de pavimento, rutas en buen estado, programas más inclusivos y muchas otras cosas, pero en seguridad hay avances”, comentaba otro jefe municipal del interior, reconociendo que el tema se ha vuelto prioritario en sus agendas.

Más allá de las tensiones que aún persisten entre intendentes y el Gobierno de Milei, en el interior ya se perciben gestos que responden a una directiva clara del Panal: cultivar un vínculo funcional con las autoridades nacionales en materia de seguridad. No es casual: este será —como casi siempre— uno de los escasos ejes centrales en la contienda electoral de octubre, y el Partido Cordobés parece decidido a no ceder protagonismo. Llaryora lee el escenario y entiende que si pretende competir con Milei —si ese fuera su objetivo—, no puede hacerlo desde la confrontación en el terreno de la seguridad. El desafío cordobés es apropiarse del relato.