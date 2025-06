Por Felipe Osman

Bornoroni vive días intensos. Tras la ajetreada sesión del miércoles, en que la oposición dio media sanción a una reforma jubilatoria de cartón y aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el titular del bloque libertario sorteó su sueldo ayer –al mejor estilo Milei-; recorrerá el departamento San Martín hoy, manteniendo reuniones con empresarios, diálogo con la prensa y un acto partidario con los militantes de la zona; y lanzará mañana una campaña provincial de afiliaciones que tendrá lugar, en simultáneo, en todos los departamentos de la provincia y todas las seccionales de la capital.

Cerca del diputado juran que la intensidad de esta agenda se explica únicamente en la construcción al trabajo del estacionero y su profundo compromiso con el proyecto político del presidente. Al otro lado, sus detractores creen que Bornoroni pisa ahora el acelerador y sobreactúa despliegue territorial para disimular fallas en su armado, y conjurar el avance de quienes pretenden disputarle protagonismo, desde dentro y fuera del partido.

Esta segunda interpretación entiende que el diputado ha sido exageradamente celoso en la construcción de la regional cordobesa de LLA, marginando a cientos de entusiastas que, desde la campaña de 2023 en adelante, intentaron subirse al proyecto libertario que encarna Javier Milei y no encontraron la puerta abierta. Esto –agregan- habría dejado heridas abiertas que hoy pueden pasarle factura, subiéndose a la colectora que pretende encarnar Verónica Sikora -su adversaria fuera del partido, aunque dentro del espectro liberal-, o el propio Franco Mogetta, en el que cada vez más libertarios ven a un veedor enviado por el clan Caputo.

Desde la esquina de Bornoroni replican que no se trata sino de una nueva operación orquestada desde Buenos Aires para raspar al estacionero, que ha recibido sobradas muestras de apoyo de parte de Karina y los Menem. Y, al menos en esto último, la razón les asiste. Es indudable que la hermana del presidente y sus lazarillos riojanos han sido deferentes con el diputado. Lo hicieron presidente del bloque en Diputados y del partido en Córdoba, viajaron especialmente para la audiencia ante la Justicia Electoral Federal en que se despejaron las objeciones por la titularidad de la marca, y el presidente de la Cámara Baja viajó para acompañarlo en más de un acto partidario. Además de entregarle las cajas del PAMI y la ANSES.

Pero no menos cierto es que la presencia de Franco Mogetta en Córdoba no puede constituir, bajo ninguna circunstancia, una buena noticia para Bornoroni, que gozaba del monopolio de los recursos y el protagonismo en la Provincia hasta el arribo del salteño. Y el armado de Sikora, por su parte, lo expone a un contraste incómodo. No porque la abogada consiga desarrollar una estructura más robusta que el diputado, sino porque lo que construye lo hace sin los recursos del Estado Nacional. Y eso ofrece un parámetro en base al cual se puede medir la construcción de Bornoroni.

(Una digresión: Sikora también tiene agenda confirmada para las próximas semanas, en Colón, Unión y Marcos Juárez; y endurece su perfil con la Provincia, alineándose al reclamo contra los “naranjitas” y las movilizaciones).

Hay, además, otro factor, exógeno, de otras latitudes, que podría amenazar la posición del presidente del bloque. Y tiene nombre: José Luis Espert. De nuevo, desde las filas de Bornoroni responden que Espert ya había sonado meses atrás como su remplazo en la jefatura de la bancada, y que esas versiones terminaron esfumándose. No mienten.

Sin embargo, nadie desconoce el fetiche de Javier Milei con Espert, al que ya ha ungido, de antemano, como su máximo general en la cruzada de octubre, liderando la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Los detractores de Bornoroni pregunta qué pasará si Espert consigue un buen resultado en PBA, ¿no será premiado con la presidencia del bloque?

Los incondicionales de Bornoroni, que saben que nadie cambia de caballo en la mitad del río, plantean una interrogante similar para desvirtuar la previa, con un buen resultado en Córdoba, ¿alguien se fijará en el desarrollo territorial del partido?