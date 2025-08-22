Luis Juez y una sorpresiva declaración: "Coincido con Llaryora, la gente se cansa de los extremos"

Tras una acalorada sesión en el senado donde se debatió, entre otros asuntos, la crísis pedríatica que se vive en el Hospital Garrahan, el senador Luis Juez habló sobre su preocupación en cuanto a los "extremos" en la política y el hartazgo que genera en la población.

En conversación con "La Voz", el Senador se refirió a la crisis hospitalaria del Garrahan y arremetió contra la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exigiendo a la Justicia una investigación "a fondo" y advirtiendo que la falta de transparencia podría "voltear al gobierno".

El líder del Frente Cívico, bloque que selló una alianza con Karina Milei para enfrentar las elecciones legislativas, mostró coincidencia con el Gobernador y advirtió a Milei sobre el desgaste que genera la colisión permanente con temas socialmente consensuados como la salud pública o la educación.

"Aparece un tipo como el gobernador y que dice 'algún día la gente se va a cansar de los extremos y los que estamos en el medio vamos a tener una oportunidad'. Ese es un acto de oportunismo, pero tiene razón. La gente se cansa de los extremos. El razonamiento de yo no lo no comparto su conducta y su especulación, pero la gente se cansa de los extremos", exclamó.

En ese sentido, y aunque expresó su apoyo al Presidente, subrayó que su respaldo es "racional, no de "soldado de nadie" ni de "empleado de nadie". Para el senador, Milei es "producto del fracaso de la política tradicional, pero eso no habilita hacer las cosas de cualquier manera sin mirar las consecuencias".

"Yo no sería una persona íntegra si actuara con falsedad, no sería yo si me nublara la obsecuencia. afirmó Juez. Tras lo dicho, lamentó la falta de matices en el debate político, expresando su pena ante los matices de "blanco o negro" y enfatizó que "existen los matices y las cosas hay que hacerlas bien siempre". Finalmente, concluyó que "los fanáticos te llevan al peor de los destinos".