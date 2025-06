De la Sota cuestionó fallo de la Corte Suprema

Tras el fallo de la Corte Suprema, la diputada nacional, Natalia de la Sota cuestionó la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La funcionaria cordobesista manifestó en su cuenta de X que "judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia".

De la Sota, quien fue la única del peronismo cordobés que se pronunció respecto al fallo, expresó que "la democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir", sostuvo en una publicación de "X".

"Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país", agregó De la Sota. En ese sentido, expresó que "es triste ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida".

La funcionaria, al igual que su padre y exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien históricamente tuvo desencuentros con Kirchner, expresó que, pese a los públicos desacuerdos con la exmandataria, ratificó que "tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia".

"En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina", cerró la diputada.