Por Bettina Marengo



El massismo cordobés salió al cruce del espacio cristinista local, cuyos referentes deslizaron que preparan una oferta de unidad para las elecciones legislativas de octubre, pero sin el Frente Renovador, al que ven cerca del gobernador Martín Llaryora y con intenciones de tentar a la diputada Natalia de la Sota para que encabece su lista legislativa. En el esquema del Frente de Todos/ Unión por la Patria suena el nombre del diputado K Pablo Carro para repetir la banca, con anuencia de La Cámpora. También la referente de Juan Grabois en la provincia, Constanza San Pedro, está anotada para la lista. Ambos, como gran parte del espacio K, son críticos del anti kirchnerismo explícito del cordobesismo, y ven a Natalia de la Sota como un mascarón de proa del llaryorismo.

En un duro comunicado difundido ayer, el intendente de Cruz Alta, Agustín González, uno de los referentes de Sergio Massa en Córdoba junto a la ex legisladora Tania Kyshakevych, acusó a “algunos sectores del kirchnerismo” de actuar “de un modo que recuerda más a los partidos testimoniales de izquierda que a una verdadera fuerza transformadora”. Tras señalarlos como amigos de la “charla de café” sin “vocación de poder”, el intendente dijo que los K “se presentan como defensores del proyecto nacional y popular, pero en los hechos son una minoría encerrada en disputas internas, más preocupados por repartirse cargos entre ellos que por construir un proyecto propositivo”.

Es improbable que González se haya lanzado a devolver gentilezas al kirchnerismo local sin haber consultado a Massa, y menos en vísperas de la visita a esta ciudad de renovadores del orden nacional como el ex jefe de la Aduana, Guillermo Michel, y el ex diputado nacional José Ignacio de Mendiguren, que el sábado participarán en la sede de FAMAF de una actividad de la Fundación Encuentro titulada “Producción y futuro: Encuentro Federal por una Argentina que produce”. La bajada del massismo a tierras cordobesistas se da cuando el partido Frente Renovador está “a punto” para convertirse en herramienta electoral en octubre, posiblemente en el marco de una alianza más grande donde la aspiración de máxima es jugar con Llaryora en la lista oficialista. Está difícil para el 2025 pero conversaciones con el jefe del Panal hay, y ese vínculo es un límite infranqueable para la mayoría de los espacios K, al menos por ahora.

González aprovechó el malestar para meter el dedo en la llaga con el hecho de que el kirchnerismo cordobés, que no es parte del peronismo provincial y tiene una historia profundamente anti PJ, “no ha logrado ofrecer una propuesta ganadora”, con 9 o 10 puntos en elecciones de medio término como techo desde hace tiempo y mucho menos en test provinciales. “Su participación en la política cordobesa se ha reducido a expresiones cada vez más pequeñas, sin anclaje territorial, sin vocación de mayoría, sin conexión con la Córdoba productiva. Nunca estuvieron a la altura del legado de Néstor y de Cristina, ni mucho menos a la altura de lo que Córdoba necesita”, golpeó el renovador, y fue más allá: “Lejos de fortalecer al peronismo, lo empequeñecen con sus actitudes. ¿Quién conoce a Pablo Carro o Constanza San Pedro? Ellos, como tantos otros dirigentes de ese espacio, no tienen experiencia de gestión, nunca ganaron una elección ejecutiva, ni enfrentaron la responsabilidad de gobernar, administrar recursos o transformar la vida de la gente”.