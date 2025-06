Por Federico Jelic

“No escondemos que somos amigos de Tapia. Cuando vino el “Chiqui” a visitar La Agustina en 2022 me dijo que haga las obras. Acá están, presi…”

La frase corresponde al presidente de Instituto Juan Manuel Cavagliatto, en el marco de la inauguración de la Ciudad Deportiva IACC en el predio, con una gala especial, fuegos artificiales, presencias dirigenciales de los clubes cordobeses y también invitados destacados en cuanto a funcionarios de la política. No faltó nadie. Y por supuesto, el titular de AFA, Claudio Tapia también se dio una vuelta para elogiar las y de paso, otorgarle un guiño importante de respaldo al hoy mandamás de la “Gloria”, a quien considera su aliado y alfil incondicional.

Pero más allá de ese logro, Cavagliatto consiguió una imagen que invitó a la concordia: ningún directivo del fútbol se ausentó o excusó de participar, como siendo eslabón o conciliador entre algunos enojos políticos o mediáticos que en algún momento pudieron marcar alguna distancia. Por el contrario, la foto encontró a todos sonrientes, pero a Tapia, más todavía…

Obras y salto de calidad

Las remodelaciones en ese predio son para destacar por las dimensiones, por el primer nivel de equipamiento y por la inversión. Un centro deportivo de tres pisos con gimnasio, consultorios, ascensor incluido, para dotar de herramientas claves a las divisiones inferiores y próximamente al plantel profesional. Y de paso se inauguró también la cancha de césped sintético, con el objeto de estar más a tono con los tiempos actuales. La inversión fue de casi 4 millones de dólares, financiados por algunos montos de ventas de futbolistas (Gregorio Rodríguez, Dubersarsky y el “Morta” Rodríguez”, auspiciantes y recursos genuinos. Es decir, un plan programático para darle salto de calidad a un predio que hoy luce a la altura de las necesidades de Primera División, sin duda.

Pero vamos a lo importante: Cavagliatto logró unir a todos los referentes cordobeses en una sola foto, en la del final, en el escenario, bajo el aplauso general.

La dirigencia, unida y presente

Además de Tapia, por Córdoba estuvieron los presidentes de Talleres, Belgrano y Racing, Andrés Fassi, Luis Artime y Manuel Pérez, respectivamente; el histórico líder de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías; Agustín Calleri, hoy al frente de la Agencia Córdoba Deportes; Héctor “Pichi” Campana, hoy en la Secretaría de Deportes y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba; Daniel Passerini, intendente de la Ciudad; Javier Pretto, viceintendente más el gobernador Martín Llaryora. Un lujo.

Por cierto, por AFA también acompañó a Tapia Noray Nakis, hijo del histórico mandamás de Deportivo Armenio, sindicado peyorativamente como el “secanuca” de Tapia, por ese video filtrado en la Copa América pasada donde el “chiqui” adeció un golpe de calor en Houston. No participó el tesorero y enemigo de Fassi, Pablo Toviggino, quizás por recomendación de sus cercanos. Tantas críticas por twitter contra Talleres podrían haber empañado una noche de gloria.

Intercambio de elogios

“Tapia es el mejor dirigente del mundo”, siguió diciendo Cavagliatto, sin escatimar lisonjas con hombre fuerte del fútbol argentino, quien ahora goza también de una silla en el Comité General de la FIFA. Claro, estas declaraciones le valen algunas críticas por condescendencia, pero en armado político, el primer mandatario de Instituto cuenta con línea directa con la Vieja Casona de la calle Viamonte, en sintonía perfecta con su presidente. De hecho compartieron hotel durante la Copa América pasada en Estados Unidos, donde nunca escondieron fotos o momentos en vivo. A todo esto, ¿Será posible que venga la Selección Argentina en septiembre al Estadio Kempes, por Eliminatorias? En la última visita a Córdoba, contra Colombia, Cavagliatto fue clave como nexo y mediador para que se lleve a cabo, mirá si repite la fórmula…

Tapia, con “palitos” a Fassi

Hubo algunos “palitos” para Fassi en el discurso de Tapia, eso sí. Elípticamente, sin nombrarlo ni mirarlo, habló de que las obras son productos de “las gestiones de los socios”, que los clubes “deben ser Sociedades sin fines de lucro” y que los cuestionados derechos de TV no son escasos, sino que “en pandemia sirvieron mucho para aliviar las arcas de las instituciones”. Indirectas sin dudas en contra de Fassi, quien en primera fila se bancó las estocadas y hasta después salió ileso de esa controvertida imagen donde Pérez, el presidente de Racing, parece negarle el saludo aunque se trató de una confusión.

Pero Fassi asistió a la celebración a modo de madurez política, sabiendo que quizás el ambiente le era adverso. Y ese incidente se produjo por Cavagliatto, quien lejos de polemizar y siempre con perfil bajo, pudo reunir a toda la dirigencia en su casa, incluso a algunos con diferencias dialécticas, pero ganándose el respeto político que hace años no se hacían notar por Alta Córdoba. Por cierto, ¿será cierto que el hombre fuerte de Talleres le pidió disculpas a Tapia luego de las desavenencias y críticas públicas? ¿Y que Cavagliatto sugirió que las debiera hacer en ámbitos públicos?

Cavagliatto es hoy parte del esquema del oficialismo en AFA, pero como vocal suplente. Elige ese rol sin tanta exposición de manera estratégica, sabiendo que cuenta con apoyo cuando necesite levantar el teléfono, formando parte de la mesa chica, sin necesidad de algún favor. Claro está que abiertamente no calla su afinidad con Tapia, aunque no obstante, de a poco fue calmando las aguas y disidencias con los cordobeses. Parecen tiempos de tregua, sobre todo entre Tapia y Fassi, por las últimas elecciones en AFA y todos los vericuetos legales, pero así y todo, ambos estuvieron presentes en La Agustina, con un claro mensaje de adultez. Y en eso, Instituto pude levantar la copa y también guiñar el ojo, como adjudicándose el crédito que por lo bajo hace rato viene construyendo, no solo a nivel obras, sino a nivel político…