Por Bettina Marengo

A dos meses del cierre de las listas legislativas de octubre, el oficialismo provincial se recuesta en la gestión y en el cemento y patea todo lo que se pueda la definición de las candidaturas. Como siempre, en última instancia serán Martín Llaryora y Juan Schiaretti los que decidan los nombres y la estrategia para retener las dos bancas que se ponen en juego el 26 de octubre. Para eso, el cordobesismo tendrá que encontrar el modo de captar parte del mayoritario voto anti Cristina y favorable a Javier Milei y seducir al electorado más independiente y volátil, sin perder su perfil de gobierno crítico-dialoguista con el gobierno nacional.

Hasta julio y los primeros días de agosto no habrá definiciones. El factor Schiaretti, que es el único desequilibrante con el que juega Hacemos Unidos para descontarle a La Libertad Avanza y aliados, va a ser la incógnita de la ecuación hasta finales del plazo del 17 de agosto, y está ligado a cuan cerrado y junto juegue el panmileismo. Lo cierto es que el Panal sigue alimentando la esperanza de tener al exgobernador en su lista, y cerca del exgobernador ya no dicen “noooooo” sino un más moderado “no, pero falta mucho”.

Aun así, los dos nombres que más suenan para encabezar la oferta oficialista son el ministro de Gobierno Manuel Calvo, y Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos en la Legislatura. Ambos PJ, son dos perfiles distintos. El legislador es una figura que en los años ‘70 hubiera sido el “jetón” de la JP, y el ministro tiene un perfil más de gestión y gobierno. Fuera del peronismo, la vicegobernadora Myrian Prunotto siempre está en los bocetos.

Lo cierto es que hoy por hoy no es un premio ser candidato en un contexto donde algunos empiezan a hablar de una elección por debajo de los 20 puntos, sin el anzuelo “cordobesismo vs kirchnerismo” para tirar de la caña y con el presidente Milei con posibilidad de superar el pico de Juntos por el Cambio del 2021. Además, hoy el Congreso es un escenario árido donde pocos tienen chances de lucirse y donde el cordobesismo seguirá haciendo equilibrio. La contraparte es una campaña electoral por toda la provincia que, más allá de los resultados, da visibilidad y posiciona a las primeras figuras, y la posibilidad de hacer “la gran Juez” en los canales nacionales.

La definición entre las dos opciones mencionadas arriba tendrá que ver con las necesidades del gobernador Llaryora. Calvo fuera de la cartera de Gobierno para ir a la lista implicaría dejar vacante un lugar clave desde donde se maneja un activo fundamental para el Gobierno, la relación con el interior y con los intendentes. Lo haría si necesita ese lugar de cara al 2027 y si le quiere cambiar el perfil a ese ministerio. El sanfrancisqueño Ignacio Garcia Aresca, muy cercano al mandatario y uno de los diputados que finaliza mandato junto a Natalia de la Sota, ambiciona ese lugar.

Siciliano es el que le maneja la Legislatura al oficialismo. La Unicameral le trajo al Panal muchos dolores de cabeza el año pasado por la paridad inédita con la oposición, consecuencia de la ajustada elección del 2023 frente a Luis Juez, y por una reglamentación interna pensada para épocas de vacas gordas, que habilitaba tratamiento de proyectos sobre tablas con mayoría simple. Ya fue “domada”, dicen las huestes peronistas. Ahora no solo se solicita los dos tercios sino el despacho de comisión, en comisiones que están manejadas por el PJ y sus aliados. En ese marco, algunos dicen que ahora es tiempo de relajar y no de tensionar en la Unicameral, sabiendo el oficialismo que tiene las cosas bajo control en cuanto a leyes incómodas y que la salida de Siciliano con rumbo al Congreso podría atenuar el perfil duro de Hacemos y preparar el terreno para remozar el cordobesismo.

Una de las preguntas que también tendrá que esperar es sobre el futuro de De la Sota. Mucha más versiones que hechos concretos, lo que quiere la hija del fallecido ex gobernador es integrar la lista de Hacemos Unidos, con el PJ provincial como respaldo. Algunos dicen que solo encabezando, otros no. Lo más posible es que ingresen dos diputados de modo que las opciones son pocas. En el oficialismo consideran que la dirigente se ubicó en un lugar “demasiado anti Milei” con su actuación en la Cámara de Diputados, y que si bien tiene votos y mide en las encuestas (aunque no tanto como asegura, expresan), es más lo que puede restarle al cordobesismo por su perfil antilibertario que los votos independientes que pude sumar.

De la Sota evita definiciones y movimientos que la saquen del todo del esquema electoral del llaryrorismo para octubre. Hace unos días le preguntaron del espacio Unión por la Patria si enviará colectivos a Buenos Aires a la marcha que se realizará hoy en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, algo que la dirigente no hará. En esa línea de mantenerse adentro, no se mostró con el Frente Renovador en su reciente bajada a Córdoba y cultiva un espacio propio, con militancia joven, donde discute política por dentro del peronismo cordobés. Es tiempo de esperar, dicen todos.