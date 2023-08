Por Julieta Fernández

“Están todos coqueteando pero ninguno dio el sí definitivo hasta ahora”, le informaba un miembro de la Sociedad Rural a este medio tras ser consultado por la presencia de los candidatos a presidente en la 89° edición de la Expo Rural. La muestra comenzará el próximo jueves 30 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre. Como cada año, se espera que el acto inaugural (que usualmente se realiza el penúltimo día de la muestra) cuente con la presencia de algunos candidatos a presidente.

Por el momento, la presencia más factible es la del gobernador Juan Schiaretti, quien seguramente emitirá el discurso central del acto inaugural (algo habitual en cada edición). El mensaje seguramente tendrá un fuerte componente anti K pero tendrá el condimento extra de que el mandatario provincial también hablará en calidad de candidato a presidente. No debiera descartarse que, aunque puedan ausentarse del acto inaugural, algunos de los aspirantes al sillón de Rivadavia podrían asistir a la muestra en los días restantes para mostrar un acercamiento al sector.

En los últimos años, se advirtió que la puja fuerte por el “voto campo” estaba entre el PJ provincial y Juntos por el Cambio. Los dirigentes kirchneristas apenas se asomaban a este tipo de eventos que usualmente tienen a su espacio como blanco de las críticas (a excepción de figuras “moderadas” como Martín Gill cuando fue candidato a diputado por el Frente de Todos).

Este 2023 en particular abre una hendija para preguntarse si Sergio Massa -quien recientemente visitó Río Cuarto y se reunió con productores del sector manisero- vendrá a la muestra ruralista en calidad de candidato a presidente de Unión por la Patria. A juzgar por las palabras de las autoridades de la SRRC, el contexto actual no sería el más ameno para el ministro de Economía. “Massa habla en favor del sector pero aún no le ha dado ningún beneficio y sigue perjudicando a las clases medias y bajas”, planteó el titular de la Sociedad Rural local, Heraldo Moyetta. Esto no quita que el ministro pueda arribar a la muestra, ya que también ha participado de otras instancias similares como la Expo Rural de Palermo (donde ratificó su intención de eliminar las retenciones a las economías regionales a partir de septiembre).

En las últimas horas, Patricia Bullrich planteó que si asume el 10 de diciembre, habrá “retenciones cero desde el día cero”. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio habló de llevar a cabo esta medida a partir de implementar una “tasa de sustitución” y “finalizar el cepo cambiario y apuntar a un recorte del gasto de dos puntos del PBI”. Lo planteó en el marco del 6° Congreso Internacional de Coninagro. En tanto, Schiaretti, quien también disertó en dicho congreso, insistió en su planteo de bajar las retenciones un 25% a partir del 10 de diciembre y continuar con la medida de manera progresiva.

El candidato ganador de las PASO, Javier Milei de La Libertad Avanza, ha presentado en su plataforma al menos 15 propuestas destinadas al sector agropecuario. En una línea similar a Patricia Bullrich, ha planteado la eliminación de los derechos de exportación y también habló de eliminar otros impuestos como ingresos brutos y el impuesto al valor agregado. Desde la SRRC local aseguran que, la mayoría de los discursos de los candidatos van en una línea similar y “favorable al sector” pero se advierte cierto escepticismo respecto de si dichas promesas serán ejecutadas de la manera en la que han sido planteadas.

La ola violeta también llegó al sur productivo, lo que coloca a fuerzas como Hacemos por Nuestro País y Juntos por el Cambio frente al desafío de disputar el voto frente a un nuevo actor que ganó en los cuatro departamentos del sur de Córdoba. En lo que va de la campaña, el PJ provincial ha tenido al propio Juan Schiaretti en distintos encuentros y reuniones con productores agropecuarios de Río Cuarto y la región. En tanto, Bullrich cuenta con sus alfiles (entre ellos el candidato a diputado Julián Chasco) que conforman su pata territorial con una fuerte llegada al sector y que recientemente conformó un foro agropecuario e industrial. Milei aún no ha mostrado una llegada directa a los productores regionales o la dirigencia ruralista del sur de Córdoba. Sin embargo, el caudal de votos de La Libertad Avanza en la región y el buen recibimiento que tuvo el candidato el año pasado llevan a pensar en que un sector del agro ya fue cooptado por la “ola violeta”.