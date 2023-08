Con otra visita, Massa busca levantar en Córdoba

Por Yanina Soria

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, vuelve a Córdoba a tres semanas de su última visita en suelo mediterráneo.

Lo hará en clave electoral, pero con traje de ministro de Economía de la Nación ya que arribará directamente al departamento General San Martín para encabezar el acto de lanzamiento de la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte. La actividad está prevista para el mediodía del viernes en el obrador ubicado junto a la Planta Compresora Tío Pujio de TGN.

El ministro-candidato insistirá nuevamente en una tierra infértil para el kirchnerismo, pero con la convicción de que Córdoba podría aportarle nuevos votos en las generales de octubre, y mejorar el rendimiento de las primarias donde en esta provincia no llegó siquiera a los dos dígitos.

El razonamiento que hacen desde el campamento peronista/kirchnerista cordobés y que les permite ilusionarse con octubre, es que tanto el gobernador Juan Schiaretti, candidato de Hacemos por Nuestro País, como Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio perderán votos en Córdoba.

El jefe del PJ provincial, dicen, no podrá retener el 27 por ciento cosechado el pasado 13 de agosto, pues, no rankear en el escenario de tercios le hace perder competitividad. El Frente de Todos local espera quedarse con algunos de esos votos; mientras que, por otro lado, leen que Bullrich también perderá apoyo frente a Javier Milei. En ese escenario, el kirchnerismo vislumbra un crecimiento de Massa siempre anclado en el núcleo duro que no se mueve de la oferta electoral, cualquiera fuera pero que esté bendecida por Cristina Fernández de Kirchner, aunque también admiten una mejora en el espacio libertario, en definitiva, buscan polarizar allí.

Además, desde La Cámpora en Córdoba aseguran que, con la foto de las PASO y los datos del escrutinio definitivo, el espacio se quedaría con la novena banca, arrebatándole una a Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que con ese telón de fondo llega Massa otra vez a Córdoba. Si bien será una visita más acotada que la de la última vez, además de la actividad institucional habrá tiempo para la política. De hecho, está previsto que encabece un almuerzo en la ciudad de Villa María junto al intendente anfitrión, Martín Gill, y otros alcaldes que los acompañan.

Además, será la primera actividad del ministro-candidato tras el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional que, finalmente aprobó el giro acordado tras la última revisión del acuerdo con Argentina, tras lo cual Massa se reunió con la titular del organismo de crédito multilateral.

Sobre el gasoducto Norte

En el acto de Tío Pujio estarán presente además de Gill, su par de la localidad, Nancy Schiavi, y otros intendentes de la región. Massa, en tanto, llegará acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez.

La reversión del Gasoducto Norte incluye tres obras diferentes, una de las cuales es la construcción del tendido de 123 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota. Las restantes son la ampliación de 62 kilómetros del Gasoducto Norte y la reversión del sentido de inyección de gas en las plantas compresoras de Ferreyra y Deán Funes, Lavalle (Santiago del Estero) y Lumbreras (Salta).

La obra de reversión permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Salta, Tucumán y Catamarca, abastecer el desarrollo minero y reducir las importaciones de gas, lo que implica un ahorro anual de 2 mil millones de dólares. Entre sus ventajas para la economía nacional, desde la Nación destacan que bajará el costo de la generación eléctrica e industrial en el norte argentino, y que permitirá exportar hacia Bolivia, el norte de Chile y el centro de Brasil. Su financiamiento se realiza mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento y estará en funcionamiento en el invierno de 2024.