Por Carolina Biedermann

Este martes por la tarde, el diputado nacional Rodrigo De Loredo, publicó en sus redes sociales un video creado con Inteligencia Artificial (IA) en el que trucaba la voz y la imagen del gobernador Martín Llaryora.

El video fue publicado un mes después de las elecciones en CABA, cuando una práctica similar fue duramente criticada en el marco de la campaña. En la recta final, antes de los comicios porteños, el sector de Las Fuerzas del Cielo, vinculado a La Libertad Avanza, hizo circular un video apócrifo de Mauricio Macri, creado con IA, en el que, de manera falsa, afirmaba que Silvia Lospennato renunciaba a su candidatura.

Esa campaña fake generó reacciones negativas en diferentes estratos, tanto políticos, sociales como periodísticos, incluso dentro del espacio libertario. Durante este mes fue materia de análisis en congresos de comunicación y periodismo que se celebraron en Argentina, el ejemplo fue condenado como mala práctica profesional.

El video creado por LLA, que fue publicado en plena veda electoral, terminó en manos de la Justicia y el Tribunal Electoral porteño exigió a la red social X, retirarlo de sus plataformas.

En Córdoba, el caso De Loredo aún está muy fresco. Trascendió que el equipo de Rodrigo De Loredo creó el video adrede, motivado por haber mejorado la versión creada por los Libertarios, según se conoció.

¿Cuál fue la explicación que dieron después de la publicación del video? Fuentes cercanas a De Loredo no se retractaron. Dijeron que el video no es una campaña sucia, porque no fue publicado en campaña. A demás se respaldaron en que, al finalizar el video, dicen que el material fue creado con IA, de manera explícita.

El lado jurídico

El contenido publicado por el diputado Rodrigo De Loredo podría llegar a manos de la justicia. El caso Macri, en las últimas elecciones legislativas, sentó jurisprudencia para el contexto electoral. En Córdoba, el caso De Loredo está siendo analizado por especialistas, y si bien el Panal no inició denuncias, especialistas en la causa ya acercaron material jurídico para evaluar medidas legales.

En materia judicial, hasta ahora no se ha dictado en el mundo sentencias penales por la generación de fake news políticas con IA (como deepfake de políticos), pero sí hay casos destacados de acciones civiles y administrativas, eliminación de contenido y bloqueo de apps.

En Buenos Aires, la fiscal Marcela Monti presentó una acción colectiva en contra del uso de inteligencia artificial para clonar rostros y voces (deepfakes y fake news). La causa pedía que el Estado porteño, como ente de protector al consumidor, adoptara medidas para bloquear estas prácticas y concientizar a la población sobre los riesgos del uso de datos biométricos.

La fiscal Monti alegó que la clonación de voz e imagen vulnera derechos a la información, seguridad, trato digno, identidad, privacidad e intimidad, en base a normas constitucionales y de protección de datos personales.

En pleno año electoral, los antecedentes jurídicos son escasos y el terreno está fértil para empezar a escribir las normas que regirán en materia legal, para asegurar el juego limpio y y lo más transparente posible.

Expresiones políticas

El arco político salió al cruce. Los intendentes y presidentes comunales reunidos en la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas, emitieron un comunicado expresando su repudio al uso malintencionado de herramientas de inteligencia artificial por parte del Diputado Nacional Rodrigo De Loredo, para falsificar declaraciones del gobernador.

“Manipular su imagen y su palabra con fines políticos no solo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una grave falta de ética que daña la institucionalidad, el diálogo democrático y atenta contra la buena fe de los ciudadanos”, remarcaron.

El comunicado habló sobre la desinformación, la mentira fabricada y la degradación del adversario por medios artificiales. Concluyeron diciendo: “Córdoba necesita una política que construya, no que destruya. Los intendentes y jefes comunales firmantes pertenecen a los espacios de La Libertad Avanza, Vecinalismo, Hacemos Unidos por Córdoba, miembros del Foro de Intendentes Radicales, el Comupro y el Mucora.