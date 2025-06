El futuro del árbol de la Luchesse

Por Javier Boher

Cada tanto sucede que alguna nota de las que escribo en estas páginas rompe las barreras del público interesado en las vicisitudes de la política cotidiana y llega a ciudadanos comunes totalmente alejados de los temas de discusión habituales. Son notas que también hablan de política, pero que lo hacen desde un enfoque mucho más cotidiano, más cercano al día a día de miles de personas que no saben que todo lo que pasa a su alrededor también implica cuestiones políticas.

Una de esas notas fue la referida al árbol que está interrumpiendo el avance de obra vial en la avenida Padre Luchesse, que se publicó a principios de enero. Para ese momento la obra llevaba unos dos meses, así que ahora ya podríamos estar calculando unos ocho. Lo que trabó todo fue la decisión de un grupo de vecinos ecologistas de interponer un recurso en la Justicia para proteger el árbol en cuestión.

Casi como si se tratara del árbol sagrado de la película Avatar, la vida de Villa Allende, las sierras chicas, el monte nativo y toda la República Argentina parecía depender de que el ejemplar se mantuviera en pie.

Finalmente -y con mucho sentido común- la Justicia decidió que había que remover dicho elemento para poder continuar la traza de la ruta de manera recta. A pesar de las razones históricas, ambientales, culturales, folclóricas o simbólicas que se esgrimieron en su defensa, el criterio de la seguridad vial terminó prevaleciendo. ¿A quién se le ocurre que dejar ese quebracho blanco en una vía donde la velocidad de circulación es la de una ruta (y que además próximamente tendrá dos carriles por mano) puede ser una buena idea?

El reclamo de los ambientalistas tiene que ver con una visión progresista del mundo en donde el término progreso parece haber desaparecido. Esa forma de entender las cosas parece defender más la vida de un único árbol que la de todos los potenciales conductores y pasajeros que circulen por allí.

A los fines de pensar cómo se puede utilizar de una manera sostenible y con un impacto positivo para la sociedad la madera resultante de la tala del árbol, decidí ponerme a buscar posibles usos que dejen tranquilas a esas bellas almas progresistas que sufren por la depredación de nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer para que ese corazoncito hippie no tenga más agujeritos?

Una buena opción sería usarla para hacer cepillos de dientes biodegradables como una forma de promover la higiene dental consciente y amigable con el medio ambiente. Otra opción puede ser sacar tablas para ayudar a construir esos precarios refugios sociales que en cualquier condición serían considerados un rancho, pero que adornados bajo el discurso de la ayuda al prójimo de la conocida ONG sirven para lavar las culpas de clase.

Ya que se lo va a remover para prevenir muertes quizás se puedan hacer tablas para construir bancos de plaza, que luego estos personajes comprometidos con la sociedad pueden pintar de rojo para concientizar sobre la violencia de género.

Dejo para el final lo primero que se me ocurrió. A raíz de todo lo que se habla de la falta de inversión en educación y la posible interrupción de la Educación Sexual Integral (por la llegada del enfoque conservador de la derecha neoliberal asesina que está en el poder) es que se me ocurrió que quizás con esa madera se podrían hacer una buena cantidad de penes de madera; si no los 10.000 que encargó el Ministerio de Salud en épocas de la ministra Vizzotti, al menos un par de decenas de ellos. Que nadie piense aquí que irían destinados al uso de los que acamparon, se encadenaron o se treparon al árbol, ¡de ninguna manera!

Que no se malinterprete. No creo que haya que banalizar todas estas causas (como las referidas a la educación sexual, la prevención de la violencia de género, el cuidado del medio ambiente o el cuidado del cuerpo). Sin embargo, me parece bastante ridículo -y hasta de persona poco inteligente- evitar el avance de una obra vial que podría contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas que circulan por la zona. Me retracto: ojalá les den un pito de madera y se vayan tranquilos a casa.