Por Carolina Biedermann

El gobierno de la provincia de Córdoba prepara un paquete de anuncios y reformas para la Policía local. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en la mira por las polémicas detenciones del viernes pasado afina el lápiz y antes de mañana definirá quién será el nuevo titular de la Policía Caminera. La oposición, en tanto, encabezada por el radical Rodrigo De Loredo prepara una conferencia de prensa en la Legislatura hoy para pedir la renuncia del ministro.

La reunión que trascendió entre el ministro de Seguridad y el gobernador Martín Llaryora el sábado por la mañana, en el Panal, se extendió por varias horas. En ese encuentro, el mandatario provincial ratificó su respaldo al funcionario, tras el escándalo que sacudió a la fuerza y derivó en la detención del jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, junto a seis personas más, entre ellos comisarios y abogados.

Durante la charla, según trascendió desde fuentes del gobierno, se discutió la necesidad de avanzar de manera urgente con cambios profundos en el interior de la institución. Las modificaciones que impulsa el Ejecutivo podrían requerir tratamiento legislativo, pero, frente al clima de tensión que se anticipa para esta semana, no pasarán por la Unicameral.

Sin embargo, esta semana hay actividad parlamentaria. La sesión que estaba prevista para el miércoles fue adelantada al martes 1° de julio. En un cronograma que venía armándose con temas livianos, el escándalo policial irrumpió de lleno. La oposición prepara munición gruesa para confrontar al oficialismo y volver a insistir con la renuncia de Quinteros.

Antes, encabezada por el radical Rodrigo De Loredo, este lunes a las 10 de la mañana, habrá una conferencia de prensa en la que la UCR pedirá la renuncia del ministro.

Por su parte, los anuncios que hará el gobernador en materia de seguridad, según trascendió, podrían una revisión en el sistema de selección y ascensos en la cúpula policial, con el objetivo de modificar las reglas actuales. En cuanto al reemplazo de Ochoa, la designación será inminente por razones operativas. La Caminera necesita contar con una conducción formal para continuar funcionando con normalidad. En el marco vigente, el sucesor saldrá de entre los cuadros que ya forman parte de la estructura policial y que cuenten con el rango correspondiente. Nombres hay muchos, pero los candidatos se guardan bajo siete llaves.

La renuncia de Quinteros

Tras la crisis, la oposición exige la salida de Quinteros, responsabilizándolo por haber promovido a Ochoa a la jefatura de la Caminera. Las principales figuras opositoras, y aspirantes a la gobernación en 2027, fueron contundentes en sus reclamos.

Luis Juez, ex aliado político del actual ministro, no desperdició la oportunidad para cargar contra él. Entrevistado por El Doce, el senador fue categórico: “Gobernador, pida la renuncia y sáquese de encima a semejante inútil de Quinteros, porque no vamos a parar nunca, no vamos a cesar en ningún momento de poner en evidencia esta corrupción que es absolutamente estructural en el ámbito de la Policía”.

Por su parte, De Loredo, otro de los principales referentes opositores, sostuvo: “Han degradado tanto a Córdoba que después de 25 años en el poder están presos el Jefe del Servicio Penitenciario, el Subjefe de la Policía, el Jefe de Bomberos, el Director de Defensa Civil, la cúpula de la Policía Antinarcóticos del norte, entre otros”, enumerando la larga lista de exfuncionarios que pasaron de custodiar celdas a ocuparlas.

Además, De Loredo vinculó su crítica con el reciente escándalo por el uso de inteligencia artificial: “Llaryora dice que los buenos son los de azul, pero no dice que los malos son los jefes que él designa. Esto no es IA. La Caminera también nos caminaba”.

Fue una sorpresa

Desde el Ministerio de Seguridad se enteraron de los allanamientos en la madrugada del viernes. Así fue como el ministro Quinteros recibió la noticia de la detención del jefe de la Caminera. Este nuevo episodio de corrupción se suma a una lista negra que crece en las fuerzas provinciales. Lejos de reconocer la crisis institucional, económica y formativa que atraviesan los cuerpos de seguridad, el titular de la cartera intentó minimizar los hechos. Alegó que el exjefe había delinquido “en su vida privada”. El intento de defensa no hizo más que avivar la indignación.

Según la Ley Provincial N.º 9.223 – Estatuto del Personal Policial de Córdoba –, la tarea del agente no cesa al finalizar su jornada laboral, ya que su condición lo mantiene en disponibilidad permanente. A esto se suma el artículo 5° de la misma norma, que establece que el rol del policía es la prevención del delito, la preservación del orden público y la protección de personas y bienes, tareas que, por su naturaleza, exceden cualquier horario de oficina. Y más aún: el artículo 6° indica que el servicio debe prestarse con dedicación exclusiva y en forma permanente. Esto significa que, incluso fuera de su turno, el efectivo conserva su autoridad y responsabilidad funcional frente a hechos que demanden su actuación, como una emergencia o un delito en curso.