Alianza Schiaretti-Valdés: descartan impacto en Córdoba

Este martes se conoció la incorporación de Hacemos Unidos por Nuestro País, espacio liderado por el exgobernador Juan Schiaretti, a la alianza “Vamos por Corrientes”, encabezada por el mandatario provincial Gustavo Valdés. La coalición se enmarca en el calendario electoral de esa provincia, que renovará autoridades en el ejecutivo, el próximo 31 de agosto.

La noticia encendió algunas alertas en el radicalismo cordobés, ya que se suma a los movimientos que viene realizando Schiaretti en el tablero nacional. Santa Fe, con Maximiliano Pullaro, vanazó con el exgobernador cordobés. Hace unos días, Schiaretti compartió un acto en la ciudad de La Plata con Facundo Manes, donde ambos llamaron a construir una alternativa que supere la polarización entre kirchneristas y libertarios, con ideas de centro.

La liga de los gobernadores no kirchneristas comienza a mostrar señales de articulación. La movida de Schiaretti también incluye contactos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aunque esa alianza aún no fue formalizada ni confirmada. Bajo el objetivo de combatir a La Libertad Avanza, se empiezan a desenmarañar las jugadas menos esperadas.

Desde “Vamos por Corrientes” celebraron el acuerdo: “Hacemos por Nuestro País, partido liderado por @JSchiaretti a nivel nacional, y Elvira Miranda a nivel provincial, se sumó a esta alianza. Así incorporamos una fuerza más, la 34ª, a este proyecto sociopolítico encabezado por @gustavovaldesok”, publicaron en su cuenta oficial de X.

Profeta en su tierra

¿Qué pasará en Córdoba? Según fuentes del propio schiarettismo, no existe la posibilidad viable para replicar un frente de centro en el distrito mediterráneo. Aquí, el exgobernador no será profeta en su tierra. Se descarta por completo la posibilidad de una alianza similar para competirle a La Libertad Avanza, que en Córdoba aún no cuenta con un candidato fuerte ni conocido que encabece la lista violeta.

Esa debilidad del oficialismo nacional, en Córdoba representa una ventana de oportunidad tanto para radicales como para peronistas de Hacemos Unidos por Córdoba, que ven posible encarar una buena elección de cara a los próximos comicios de octubre.

Según explicó un referente de la UCR local, la coyuntura de Corrientes facilitó el acuerdo político: el peronismo orgánico de esa provincia responde al kirchnerismo. El quiebre entre el gobernador Valdés y su candidato, que optó por abrazar las filas de La Libertad Avanza, empujó al oficialismo provincial a ensanchar su armado con nuevos aliados. Desde esta línea radical descartan por completo un acuerdo similar en la provincia de Schiaretti.

Este lunes, en el cierre de alianzas, “Vamos por Corrientes” logró sumar un total de treinta y cuatro partidos, incluyendo a Hacemos, que aportó su marca nacional. La fuerza de Schiaretti se sumó a otras expresiones del peronismo local en la estrategia electoral de Gustavo Valdés.

Desde el schiarettismo cordobés insisten en que los acuerdos con gobernadores forman parte de una estrategia mayor: construir un peronismo moderado y no kirchnerista, con proyección nacional, pero sin reeditar esas fórmulas en el terruño mediterráneo. La camaradería construida en esa liga de gobernadores empieza a tener fuerza frente al gobierno nacional de Milei.

¿Poli amor o desorientación?

Mientras tanto, la interna de la UCR cordobesa que sigue más viva y abierta que nunca, el caso Valdés empieza a pasar factura. Referentes opositores al oficialismo partidario, encolumnados en Más Radicalismo, acusan a la conducción partidaria local de hacer “malabares con platitos en el aire”: denuncian incoherencia entre lo que hacen en Córdoba y lo que negocian en Buenos Aires.

“¿Hasta cuándo van a poder sostener este poli amor?”, se preguntan con ironía desde los pasillos boina blanca, en referencia al doble juego entre alianzas locales, coqueteos nacionales y acuerdos informales con el schiarettismo.

En ese marco, trascendió que Schiaretti también habría mantenido conversaciones con Martín Lousteau, presidente del partido radical nacional, y dirigente que empuja con fuerza una construcción de centro nacional. Las charlas habrían girado en torno a un mismo eje: anticiparse al calendario y trabajar en una alternativa que desinfle la lógica binaria entre kirchnerismo y libertarios.

El dato no es menor. En la práctica, varios sectores están empezando a mover fichas para un armado de centro con músculo territorial. Y si bien en Córdoba esa alquimia parece difícil, a nivel nacional el experimento ya está en marcha. Lo que resta saber es cuánto podrá resistir cada estructura local sin empezar a resquebrajarse.