De Loredo planteó una alianza con LLA: "Tenemos que armar un frente"

En pleno año electoral, el Diputado nacional, Rodrigo De Loredo planteó la posibilidad de realizar una alianza entre el radicalismo y La Libertad Avanza para contrarrestar el peronismo. "Creo que tenemos que armar un frente. El frente mantiene identidades", analizó el Diputado.

Ante las cámaras de A24, el diputado mantuvo que la base de los acuerdos entre las partes debía estar sostenida por las similitudes en el pensamiento económico, más que en las diferencias que pudieran existir entre ellos. "Mi partido aporta federalismo, apego institucional, el PRO aportaba gestión, y LLA aporta una osadía, un modernismo, un shock", mantuvo.

El legislador nacional explicó que la política argentina se divide en "peronismo y no peronismo". En ese sentido, advirtió que la falta de acuerdo entre los partidos podría beneficiar al justicialismo a la hora de votar por las reformas propuestas por el oficialismo. "Hay una agenda común, los del mundo justicialista no quieren reformas, para ellos la solución va a pasar por otro lado", afirmó.

El orador afirmó que una alianza entre el Pro, LLA y la UCR crearía una fórmula imbatible contra la oposición, evitando el regreso del peronismo al poder y facilitando la recuperación económica del país. "La Argentina va a salir cuando la sociedad advierta vive mejor aguantando un tiempo, ordenando las variables económicas y poniendo a la Argentina a crecer", mantuvo

De la misma manera, el diputado evaluó la creación de esta alianza en años electoral: "Creo que es conveniente que sea electoral incluso”, aunque comprendía la posibilidad de que no se pudiera llegar a un trato y manifestó: "Si no se puede, no se puede. No se muere nadie". Concluyó.