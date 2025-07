Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Bruno y el guiño a la propuesta de PAIS

El informante llegaba a la periodista para compartirle el último posteo del intendente de Canals, Edgar Bruno. Allí, el jefe municipal se mostró junto al presidente del partido PAIS a nivel provincial, Yvon Tesio, y señaló: “Linda propuesta del partido PAIS. Alternativa por dentro o alternativa en la general… #Legislativas2025”.

Informante: ¿Qué piensa que se charló en esta reunión entre Bruno y Tesio? (envía foto).

Periodista: Por lo que dice ahí y por la información que teníamos, el partido PAIS no descartaba jugar por fuera de Hacemos Unidos en las Legislativas. ¿Viene por ahí?

I: Eso parece…

P: Entiendo que no son los únicos aliados que no están conformes con el lugar que tienen en la alianza.

I: O el “no lugar” querrá decir. El partido PAIS ha sido de los más críticos en eso, desde hace rato. Por ejemplo, se han mostrado en desacuerdo con la designación del ministro (Juan Pablo) Quinteros y reprochaban la falta de diálogo interno en decisiones clave del gabinete. El enojo pasa también porque se le terminó dando protagonismo a gente que antes habló pestes del gobierno provincial y desde PAIS, que integra la alianza desde el inicio, ni siquiera habían sido convocados a una reunión formal.

P: ¿Y qué me dice de Bruno en toda esta ecuación?

I: Me parece que, como suele hacer el Edgar, busca generar cierto misterio pero termina dando a entender que apoya el reclamo de PAIS. Si bien él viene del peronismo, no deja de tener su propia mirada en varias cosas. No es alguien que siempre responda estrictamente a la orgánica. Vi que respaldó a (Miguel) Siciliano como posible candidato a diputado pero también ha planteado que debiera haber internas en el partido. Cosas que parecen “disruptivas” para estos tiempos y para el peronismo cordobés…

P: Hace unos meses me comentaron algo parecido sobre PAIS. Y por lo que se ve, no ha cambiado mucho la situación.

I: Yo creo que, más allá de todo, buscarán sostenerse en la alianza. Pero están mostrando sus cartas. Para que se dé una idea, es un partido que tiene casi 13 mil afiliados en la provincia. No es menor en una coalición integrada por tantos espacios.

El Concejo apoyó el financiamiento universitario

Al final de la sesión ordinaria del Legislativo local, el periodista consultaba con una de sus fuentes.

Periodista: ¿Algo interesante en la sesión de hoy?

Informante: Algo. Se apoyó el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo con fuerte apoyo a las universidades. Hubo ahí una buena alocución del concejal Ignacio Biga (Hacemos Unidos por Río Cuarto), que fue acompañada por todos los bloques, excepto el del Partido Libertario. El radicalismo habló desde la concejal Antonella Nalli, exhortando a los diputados de su partido para que acompañen. Palo para Rodrigo de Loredo y los “peluca”.

P: ¿Chispazos?

I: No muchos. Milagros Obregón salió en defensa del INTA, mientras que Mario Lamberghini sacó de la nada el tema de la desnutrición infantil para defender al Gobierno nacional. Dice que el presidente (Javier Milei) lucha contra la corrupción para que los niños puedan comer. Rarísima la relación.

Llamosas, “en primera fila”

El periodista recibía un mensaje del dirigente peronista.

Dirigente: No sé si vio que a Juan Manuel Llamosas lo empezaron a mostrar en todos lados. Es raro que un vicepresidente de Banco esté tan en primera fila…

Periodista: Estoy seguro de que a usted no le parece tan raro. Está siendo irónico, ¿o no?

D: Me descubrió (risas). Es bastante normal que lo estén mostrando al único tipo con disponibilidad para ser candidato en octubre. Estuvo con Manuel Calvo en Río Cuarto por lo de la Circunvalación, pero también fue invitado a la Bolsa de Comercio para la presentación del Gobernador (Martín Llaryora) por el Balance de la Economía Argentina. Encima, lo sentaron al lado de Daniel Passerini. Evidentemente es un jugador importante. No de los titulares, pero está en el plantel.

P: Entonces, ¿usted dice que esto es una señal sobre el futuro del ex intendente?

D: Me parece que sí. Cada vez más clara. Lo siguen midiendo y los números responden. Si buscan alguien del sur hoy, será él. Me parece que no hay muchas vueltas que darle.

P: Ya que estoy, le consulto. Con lo de Juan Schiaretti dando un paso al costado de la presidencia del PJ cordobés, ¿Llamosas qué hará?

D: Deberá definirlo. Lo lógico sería que acá ocurra la misma transición que se verá en la provincia y que asuma Guillermo De Rivas. Pero nunca se sabe…

Sin recolección

El miércoles pasado, la ciudad de Río Cuarto tuvo cortes en la recolección de residuos producto de un conflicto gremial de los trabajadores de la empresa a cargo del servicio en la ciudad. Tras conocerse el dato, el periodista consultaba con su informante.

Periodista: ¿Sabe por qué se resintió la recolección de residuos?

Informante: El Surrbac (Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba) está en conflicto con la empresa de recolección, pero no la de Río Cuarto. El tema es en San Francisco…

P: ¿Y por qué afecta acá?

I: Porque acompañan el reclamo y están trabajando a reglamento. Por eso, el servicio en la ciudad no se presta con regularidad. Se hizo lo posible para informarle a la gente, pero seguro habrá algún distraído que saque la basura…

P: Hace rato no se ven problemas con la recolección…

I: Es cierto, pero nadie puede llamarse a sí mismo intendente sin haber pasado algún corte así (risas).

P: Es verdad. Venía invicto (Guillermo) De Rivas.

I: Y justo le hacen esto cuando cumple un año en el Palacio y tiene que armar la licitación del servicio antes que se le termine el año. Buen timing (risas)

¿Y las mujeres?

La militante peronista llegaba a la periodista con un comentario en relación al último encuentro de jóvenes dirigentes de Hacemos Unidos.

Militante peronista: Nos dirán que somos insistentes y siempre con lo mismo pero debe ser porque algunas cosas no cambian, ¿Vio las fotos del encuentro de jóvenes del fin de semana?

Periodista: Sí.

M P: ¿Vio a alguna mujer en el escenario?

P: Me parece que solo una. No estoy muy segura.

M P: Ajá. Ahí está el tema. Yo entiendo que es importante que estén los intendentes y las distintas autoridades pero hubiese estado bueno ver un poco más de representación en el escenario. Si vio algunas imágenes, se habrá dado cuenta de que fuimos muchas al encuentro. Pero nunca somos voceras de los grandes discursos ni estamos en “la foto” principal. Hay muchas mujeres del espacio que me hubiera gustado escuchar. Concejalas, funcionarias jóvenes…

P: Hace poco se viralizó un recorte de una entrevista a Malena Pichot, la comediante. Ella reflexiona sobre varias cuestiones que seguramente le van a interesar.

M P: ¡Lo vi! Y claro que coincido. Para muchos varones, es fácil tener cierta camaradería hasta con sus adversarios políticos. Sin embargo, con sus propias compañeras, no siempre es tan así. Y nos pasa a peronistas, radicales y demás. Tampoco me sorprende. Estamos en un momento político en el que todo lo relativo al género parece haber quedado en un ultimísimo plano y las que seguimos “pinchando” con estos temas no somos muy toleradas que digamos…