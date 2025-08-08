Tras nombramiento en el PAMI, Parodi reavivó la interna radical

Por Julieta Fernández

“Que se rompa pero que no se doble”, planteó el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi, citando al histórico dirigente radical, Leandro Alem. La frase estuvo precedida de una reflexión en relación al reciente nombramiento de Leandro Farina como director del Pami Río Cuarto (tras la eyección de Santiago Pinasco). “Nuestro país vive uno de sus momentos más difíciles. Los sectores más perjudicados, entre ellos los jubilados, padecen de la manera más cruel dicha situación. En ese contexto, hoy asume un radical en el PAMI local”, manifestó el ex concejal.

Parodi evitó centrar su crítica en el flamante director de la UGL (incluso remarcó que valora “su don de gente”) y direccionó el cuestionamiento a Gabriel Abrile, sin nombrarlo de manera directa. “Me urge expresar mi opinión clara, contundente y en oposición a acercarnos a un gobierno que día a día toma decisiones brutales y feroces en contra del concepto de humanismo”, señaló. “Los cantos de sirena que supieron embaucarnos no hace mucho tiempo no deben ser nuevamente los motivos de un error aún más grotesco. Cuando las luces dejen de encandilar, seguramente estas posiciones tendrán más valor”, dijo el ex candidato a intendente en sus redes sociales.

En medio de los reveses que atraviesa el partido a nivel nacional y provincial, la UCR Río Cuarto no es la excepción. Pese a que un grupo mayoritario de dirigentes locales manifestó su rechazo a una alianza con La Libertad Avanza, un sector del radicalismo riocuartense parece comulgar en varios aspectos con el gobierno de Javier Milei. Es el caso del jefe del bloque Primero Río Cuarto y quien fue socio político de Gonzalo Parodi en la última elección municipal, Gabriel Abrile.

El médico no ha necesitado defender, desde el discurso, al gobierno de Javier Milei. No obstante, distintas acciones llevaron a asociarlo al actual gobierno nacional. Abrile no firmó el documento de la UCR Centro que planteaba su rechazo a una alianza con LLA. Tampoco acompañó proyectos en el Concejo Deliberante que planteaban algún repudio o rechazo a distintas medidas del Ejecutivo Nacional. La excepción fue el reclamo por una Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que encontró consenso en prácticamente todos los bloques del Concejo.

Sin dudas, uno de los momentos que más lo acercó al “radicalismo peluca” fue el asado de fin de año de Rodrigo de Loredo. Allí, el diputado nacional (quien coquetea con una posible alianza con los libertarios) lanzó un comentario que hirió directamente a Gonzalo Parodi, quien solía ser su alfil en Río Cuarto. De Loredo expresó: “Cuánto mejor estaría el Imperio con Gabi y todo el equipo de Río Cuarto” y dio a entender que el concejal, quien perdió la interna frente a Parodi, debería haber sido el candidato a intendente del radicalismo.

El reciente nombramiento de Farina fue la pieza que faltaba para completar el rompecabezas y quizás, terminar de blanquear la cercanía de Gabriel Abrile con La Libertad Avanza. A partir de cierto diálogo con Bornoroni, Abrile habría tenido una fuerte injerencia en la designación del nuevo titular del PAMI, quien posee un perfil profesional abocado a la salud y cuenta con experiencia en la salud pública municipal.

Según pudo saber Alfil, Abrile aún no se habría comunicado con Laura Soldano o alguno de los integrantes del esquema libertario local con intenciones de sumarse al esquema de campaña. Sin embargo, desde LLA se muestran dispuestos a “recibir a todos” pero aclaran: siempre y cuando se encolumnen en “las ideas de la libertad” y sigan los lineamientos de “El jefe”, Karina Milei.

Con tres frentes de obra, avanza la Circunvalación de Río Cuarto

Este jueves, el intendente Guillermo De Rivas junto al Director General del Centro Cívico, Julián Oberti y el secretario de Obras Públicas, Martín Cantoro, recorrieron el avance de obra de la Circunvalación de Río Cuarto. “La obra vial activa más importante del país”, como la denominan desde el gobierno provincial, tendrá una extensión de 42 kilómetros y la inversión del Gobierno de Córdoba supera los $300 millones de dólares.

Actualmente, son tres los frentes abiertos. Uno de ellos es el que implica la duplicación de la A005, entre la Ruta 8 y la calle General Molina, que comprende unos 1945 mts de extensión y pronto a inaugurarse. El segundo consiste en duplicación de calzada, colectoras e intercambiador en el tramo comprendido entre calle Molina y la Rioja, con 2700 mts de longitud y el tercero de los puntos es el que comprende la readecuación de la rotonda conocida como Wittouck, en el sector de la Autovía Bustos, la Ruta 36 y la A005, tramo que abarca 1800 mts.

Oberti se mostró conforme porque los trabajos se estarían desarrollando en los tiempos previstos y agregó: “Esta obra se puede hacer gracias a la buena administración de los recursos por parte del gobierno provincial y cuando eso ocurre, esos recursos vuelven a la gente. La obra según los plazos que dio nuestro gobernador Martín Llaryora debería estar concluida para 2027”.

Por su parte, De Rivas destacó: “Es una gran satisfacción ver que hay avances en tres tramos de esta obra vial, que hoy, es la más importante de todo el país. Celebramos la decisión del Gobierno de Córdoba de invertir en la ciudad de Río Cuarto, en beneficio de la seguridad, y de todo el sur productivo. En estos tiempos tan difíciles, esto significa, no solo pensar en el futuro, sino también pensar en la generación de una gran cantidad de puestos de trabajo, entre 800 y 1000 personas, cuando, a partir de septiembre, haya 7 frentes de obra abiertos”.

El mandatario local señaló los beneficios que tendrá una obra considerada estratégica: “Otorgará fluidez en el tránsito, seguridad vial, principalmente para el nudo vial que une Río Cuarto con Las Higueras, que es uno de los más importantes del interior de país, por la cantidad de vehículos que crucial. Además, significará una enorme agilización para los productores para sacar la producción”.

Finalmente, Cantoro, brindó detalles sobre los tramos activos: “Tenemos 3 frentes abiertos. Se avanza en la readecuación de la rotonda Wittouck, (intercambiador RN A-005/RN 36), apreciando lo que son las fundaciones y los pilotes de lo que será el nuevo cruce que se materializará en este sector, eso nos da la pauta de la magnitud de la obra ante la cual estamos presentes”. El secretario agregó que el primer tramo que comprende Ruta 8 con A-005 hasta calle Molina está a punto de concluirse, que el plazo para la finalización del tramo comprendido entre calles Molina y la Rioja y el del intercambiador RN A-005/RN 36 es de 18 meses.