Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Venden mate para financiar investigaciones

El dirigente peronista compartía con el periodista una reflexión vinculada a la emergencia universitaria.

Informante: Quedó muy claro cómo está repartida la política en Río Cuarto con el tema de las universidades. Es realmente abrumador el apoyo a los que acompañaron la ley y también el rechazo a los que votaron contra los intereses de nuestra Universidad.

Periodista: Carlos Gutiérrez votó contra el veto. Bien.

I: Sí, pero Belén Avico no. Una vergüenza.

P: Leí muchos mensajes dirigidos a ellas en redes. Nada lindos.

I: Si. Hasta hubo amenazas contra su local de té. Se pone pesada la cosa, pero la verdad es que indigna. ¿Vio lo que está pasando en el Departamento de Física de la UNRC? Los científicos venden yerba para poder mantener su laboratorio. Literal.

P: ¿Cómo que venden yerba?

I: Así como escucha. Como no tienen fondos tras los recortes presupuestarios, encontraron esta manera de sostener su trabajo.

P: ¿Con eso bancan el laboratorio?

I: Venden yerba a $5000 el kilo bajo el lema “Impulsando la ciencia en cada cebada”. Todo lo recaudado va a insumos para los equipos, que se compraron en 2020 gracias a un proyecto del Ministerio de Educación, pero que nunca llegaron a funcionar por falta de recursos. Uno de los chicos ganó un concurso del CONICET y quedó en el orden de mérito para un cargo técnico clave. Pero no le dan el alta. El puesto sería justamente para operar estos dispositivos. Hoy trabaja sin cobrar ese sueldo.

P: Esto es una novedad. Ciencia autogestionada a base de mate.

I: Una lástima. Igualmente, eligieron mal el producto. Tendrían que haber vendido té, a ver si Avico (empresaria del rubro) se sensibilizaba y les daba una mano.

Áspera sesión

La periodista dialogaba con el trabajador del Concejo Deliberante, luego de la sesión de ayer.

Informante: Áspera estuvo la sesión. Me pareció excelente el uso de la Banca del Ciudadano por parte de las integrantes de Autoconvocados por los partos en la Maternidad Kowalk. También hubo bastante gente en el recinto que fue a bancarlas.

Periodista: Me enteré sobre la hora que iban a estar haciendo uso de la banca...

I: Ellos también se enteraron sobre la hora. Varias veces lo mencionaron. Que les parecía una falta de respeto que ayer por la tarde les hayan avisado. Pero está claro que ya vienen laburando en el tema y tenían una exposición bien preparada. Incluso reprodujeron un audio de la trabajadora de la Maternidad que fue despedida sin causa hace poco. Fueron muy claras en sus argumentos y recibieron muchos aplausos. Después, la sesión se caldeó por otro tema.

P: ¿Qué pasó?

I: Debe estar familiarizada con los videos del juecista Pablo Benítez y todo el tema de los baches.

P: “El bachicidio”, “El bachenauta” y el “bache que bache en Río Cuarto”. Los tengo todos bien presentes (risas).

I: Bueno, en el Concejo siempre trae el tema a colación. Se estaba planteando un rechazo a distintas medidas del gobierno de Javier Miei, como por ejemplo la disolución de Vialidad Nacional. El “Kily” metió el tema de los baches en la ciudad y se cruzaron con Leandro Carpintero (jefe del bloque oficialista). Obviamente, Carpintero le señaló sus contradicciones y dijo que “no puede mantener una posición coherente ante las políticas del gobierno nacional” y termina “mezclando todo”. Incluso lo instó a que llame a alguna oficina de Vialidad Nacional en Buenos Aires, a ver si alguien le da pelota…