Llaryora manda a Prunotto a Tucumán, Vigo y la sesión previsional y Schiaretti cierra frente

Por Bettina Marengo

La semana que comienza tendrá al menos dos momentos de decisiones para el oficialismo provincial. El jueves 10, en Senado, la sesión por las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad, que llegan con media sanción de Diputados, instancia donde la senadora Alejandra Vigo tiene la representación de la postura de Martín Llaryora, y unas horas antes, el miércoles 9 a medianoche, los movimientos de Juan Schiaretti para inscribir el frente electoral con base en el partido Hacemos, para competir en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, junto al radical Facundo Manes, los socialistas, algunos referentes del PRO que no comulguen con La Libertad Avanza, y algo del vecinalismo bonaerense.

La postura de Vigo en la sesión del jueves podría dar pistas sobre hasta dónde quiere distanciarse Llaryora del presidente Javier Milei. Hoy habrá una muestra. Junto al ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, el mandatario va a habilitar 20 camas de terapia intensiva en el Hospital de Niños, instancia en la cual seguramente recordará el aumento de la demanda social en salud pública por la caída del empleo, y la plata que dejó de enviar la Nación para costear esos gastos.

Un dato no menor es que este jueves, para el aniversario de la Declaración de la Independencia, la Provincia enviaría a la vicegobernadora Myrian Prunotto a Tucumán, donde Milei va a encabezar la vigilia en la Casa Histórica, a las 22 horas del martes 8. El sanfrancisqueño tiene su agenda. La vigilia del 8 por el 209 aniversario de la Independencia lo llevará al predio de la Rural de Jesús María, ubicado en Colonia Caroya, y al día siguiente estará en las calles de la ciudad del ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán, con un desfile cívico-militar que reunirá a unos 800 desfilantes. Si se mantiene este esquema, será una distancia con el libertario que no hubo el año pasado, cuando Llaryora fue de los primeros en llegar a Tucumán para firmar el tardío “Pacto de Mayo” junto al resto de los mandatarios de provincias.

La distancia viene de la mano de la necesidad de fondos y de recursos que la Nación no está girando. Llaryora ya avanzó junto a sus pares de distintos orígenes políticos en el reclamo por el reparto de los ATN y la coparticipación de parte del impuesto a los combustibles. La senadora peronista firmó el proyecto de ley para operativizar esa demanda a la Rosada, que todavía no tiene fecha de despacho. En el anunció de su firma para apoyar el proyecto, Vigo se permitió romper con el gran tabú político del cordobesismo: en el posteo en X, arroba a varios gobernadores con el anuncio de su apoyo, entre ellos al bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, no estuvo presente en la sesión caótica de la Comisión de Trabajo y Asunto Previsionales del Senado, que preside Carmen Alvarez Rivero, donde la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, destrabó las leyes previsionales, ni en la sesión de la Comisión de Presupuesto donde Unión por la Patria y la oposición dialoguista lograron el dictamen para tratar el aumento de 7,2% en las jubilaciones, subir el bono mensual de 70 a 120 mil pesos, reabrir la Moratoria previsional y declarar la Emergencia en Discapacidad.

“Faltan cuatro días, una eternidad”, indicaron desde el Panal. Se sabe que el oficialismo provincial no es afecto a las moratorias previsionales, proyecto que los diputados que responden a Llaryora y a Schiaretti no acompañaron en Diputados cuando se votó, hace un mes. Sí votaron a favor de la mejora de haberes, aunque el llaryorista Ignacio García Aresca estuvo ausente. Habitualmente, la postura en el Senado sigue la línea de los diputados de Córdoba Federal. “Se define esta semana”, insistieron sobre las iniciativas que Milei anunció vetará “en defensa del superávit fiscal”, y que junto al tema ATN fueron tema de la conversación que mantuvo el senador Luis Juez con el presidente la semana pasada en Olivos. Es que se viene una semana complicada en lo parlamentario para el “León”. El mismo 8 a las 16 horas debería reunirse la Comisión de Presupuesto de Diputados, con José Luis Espert a la cabeza, que fue intimada en la sesión pasada para que abra el debate sobre financiamiento universitario y la emergencia en Garrahan.

Como sea, si se confirma la sesión del jueves en la cámara alta, cuando Vigo tenga que jugar, Schiaretti ya habrá presentado su frente electoral para obtener un lugar en la cámara de Diputados de Buenos Aires, en un primer test de la tercera vía entre Milei y el PJ K que se resolverá el 7 de septiembre.