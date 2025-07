Por Felipe Osman

Con una estética que reemplazó el amarillo, que prima en las gráficas de La Libertad Primero, por el morado, que identifica al oficialismo nacional, el viernes tuvo lugar un encuentro entre las dos diputadas cordobesas de La Libertad Avanza, Celeste Ponce y Cecilia Ibáñez, y Verónica Sikora, comisionada por el presidente para germinar estructura territorial en la provincia.

Sikora fue, de hecho, la anfitriona. La excusa, participar del “El Movimiento”, un streaming organizado por su agrupación, cuyo nombre remite a la tesis que la libertaria propone desde hace tiempo para superar el cerrojo de Bornoroni sobre el partido: “La Libertad Avanza es un movimiento”.

Y, en efecto, así parecieron entenderlo sus invitadas. Tanto Ponce como Ibáñez remarcaron que Sikora es parte del espacio oficialista, y la primera hasta se animó declarar que le gustaría que sea parte de la boleta en octubre. Desde luego, dejando siempre en claro su plena confianza en que la decisión de Milei será la acertada.

En particular, Ponce reconoció su trabajo territorial “desde el principio”, y destacó que ese trabajo no se detuvo después de quedar afuera de la lista en 2023. En la visión que profesa el oficialismo, se trata de una muestra de desinterés que no pasaría inadvertida por Milei.

Cuando se construyeron las listas de 2023, La Libertad Avanza era un endeble andamiaje de sellos unidos por la expectativa electoral que generaba Milei. En ese contexto, buena parte de las candidaturas debieron cederse para satisfacer aquellos compromisos. Pero Milei se reservó algunas para personas de su estricta confianza. En Córdoba, ese lugar fue para Celeste Ponce. No caben dudas de que su apoyo es calificado. En la línea fundadora el oficialismo, nadie se mueve sin el visado de la Casa Rosada.

El desembarco de Ponce e Ibañez en el streaming de Sikora es una señal inequívoca de que su trabajo no pasa desapercibido en Buenos Aires. Y esto, sino un problema, representa al menos una dificultad para el titular del bloque oficialista en Diputados.

Bornoroni preside el partido LLA Córdoba, donde es secundado por su mano derecha, Gonzalo Roca, cuya candidatura impulsa. Como gerenciador de la marca, Bornoroni debía maximizar la estructura territorial del partido. Pero ha mantenido tanto celo respecto de quiénes entran y quienes no, que muchos ex partícipes de la alianza ponen en duda sí su empeño ha estado en hipertrofiar las estructuras del oficialismo o si, por el contrario, se ha convertido en el guardián de un espacio en el que sólo permite el posicionamiento de sus propios dirigentes, sin abrir el juego a otros, legítimamente interesados en representar el guión libertario.

El trabajo territorial de Sikora, por su parte, ha mantenido una presión constante, y la libertaria consiguió el primer golpe de efecto semanas atrás, cuando compartió la primera fila, junto a Bornoroni, Roca y Franco Mogetta, en el anuncio de La Derecha Diario de su próxima regional cordobesa. Quienes conocen la estrechísima vinculación de ese medio con el presidente decodificarán el mensaje sin mayores dificultades.

El evento compartido con Ponce e Ibañez el viernes es una señal aún más firme. Después de un “ataque” coordinado en las redes sociales en contra de Sikora, en el que distintas cuentas pusieron en duda su real afinidad con el ideario libertario y su compromiso con dicha causa, dos diputadas cordobesas asistieron a remarcar su pertenencia al oficialismo.

De hecho, la organización que comanda Ponce, Pumas Libertarios, y La Libertad Primero, de Sikora, ya coordinan acciones conjuntas en el territorio, precalentando para la campaña electoral por venir.