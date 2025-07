Por Gabriel Silva

Las estrategias que el peronismo cordobesista ensaya ante la posibilidad de que el exgobernador Juan Schiaretti rechace ser candidato a diputado nacional son varias y tienen, entre sus distintas combinaciones, un factor que se repite: el tironeo por los intendentes y el respaldo de cada uno frente a un escenario de Legislativas que nunca le resultó favorable a la versión del PJ que fundaron José Manuel de la Sota y Schiaretti.

Al contrario, las intermedias para el cordobesismo siempre estuvieron marcadas por especulaciones y derrotas de las cuales los frutos se vieron, precisamente, dos años más tarde. Y es este el último argumento que ensaya el gobernador Martín Llaryora para tratar de convencer a su antecesor para que sea el dueño del primer casillero en la boleta de Diputados.

“Martín cree que él hizo un sacrificio cuando era vicegobernador en el 2017, se bajó De la Sota y nadie quería ir a competir contra (Mauricio) Macri. Ahora él espera una especie de devolución de ese gesto por parte del ‘Gringo’”, reconoció a Alfil una persona al tanto de los borradores que se hacen con los nombres para las listas. Y agrega que los frutos de esa derrota llegaron después cuando Llaryora se quedó con la intendencia capitalina.

Por eso, dentro de ese tamiz que son las Legislativas, la carrera empezó a partir del teorema “si no es Juan…” que lanzaron intendentes proponiendo al ministro de Gobierno, Manuel Calvo; pero que tendrá su versión con otra vertiente que lanzará en los próximos días un respaldo al jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano.

Y que verá la luz en diez días en Cruz del Eje cuando se concrete el acto para tratar de ungir a Siciliano en el primer casillero de la boleta. Siempre en el caso de que Schiaretti no juegue la épica.

Contraprestación, cargo y devolución de gestos

A fines de julio se conocerán encuestas que podrían determinar finalmente qué hará el exgobernador. Por eso, algunos schiarettistas paladar negro no lo bajan de la carrera y ya no son tan rotundos como hasta hace unos meses con la negativa a jugar.

Sin embargo, mientras eso ocurre, tanto del lado de Calvo como en el entorno más cercano a Siciliano promocionan la disputa por el liderazgo de la lista del llaryorismo. Y no son pocos los intendentes que se animan a manifestarlo públicamente.

Hace dos semanas, Gabriel Faletto, Matías Torres Cena y Fabricio Díaz, intendentes de Marull, Laguna Larga y Capilla del Monte, respectivamente avanzaron con el ‘operativo clamor’ al lanzar “si no es Juan, tiene que ser Manuel”. Axioma que no cayó bien en las tribus de Siciliano y decidieron apurar los respaldos que venían solapando.

Y ante esa posibilidad, dentro de la tropa de los pedidos por Calvo el viernes fue el turno de Guillermo de Rivas, Gastón Mazzalay y Francisco Iser; de Río Cuarto, Malvinas Argentinas y General Roca, respectivamente, que redoblaron la apuesta. Con una particularidad: Iser llegó a la intendencia por el PRO y abreva en el armado de intendentes que monitorea desde Gobierno, Orlando Arduh, el funcionario de origen radical que abre el diálogo con los intendentes que salieron de Juntos por el Cambio y que, ante a la crisis del frente, encontraron calor y les abrieron las puertas del despacho de Calvo.

En diálogo con este diario, un alcalde del interior fue contundente: “Manuel es el brazo político, nos da la posibilidad de interactuar con la Provincia y es el que tiene la única caja. Esto no es como antes que, si acá no te daban bola, uno podía golpear una puerta o caminar por pasillos en la Nación, acá la única (caja) que existe la tiene Calvo”.

En el peronismo provincial a esto no lo desconocen. Al contrario, lo ratifican. Y lanzan un mensaje a los intendentes de partidos de la oposición: “acá no hay mañana, el gesto para pensar hacia adelante se debe dar en octubre”.

A esto en el interior lo admiten y es lo que genera un cortocircuito entre los intendentes del peronismo que ven más gestos a los opositores que a los propios. Como así tampoco lo dejan de advertir en la mesa chica de otra jugadora clave: Natalia de la Sota.

Si la hija del exgobernador va por afuera, será difícil para los intendentes peronistas recibirla para la foto. Y a eso, en el entorno de Natalia lo saben.

El ‘ganar-ganar’ de Siciliano

El entorno del jefe del bloque Hacemos en la Legislatura reconoce el duelo de tiras y dice que “es casi una obviedad” que los intendentes salgan a bancar a Calvo. “No tiene costo respaldar a Manuel, al contrario. Porque, si es el candidato, ellos habrán quedado entre los que lo pidieron; y si continúa en el ministerio, es lo mismo. Ellos no van a perder nunca”, apuntó una persona de diálogo permanente con Siciliano acerca del apoyo de alcaldes a Calvo.

Pero, no ocultan que no cayó bien el apuro ante la posibilidad de que Schiaretti no acepte la candidatura y definieron esas jugadas como “de unos pícaros, unos vivillos”.

En el sicilianismo ratifican que tienen sus propios intendentes que saldrán a pedir por el legislador como candidato y que lo único que puede cambiar el destino del legislador es que Schiaretti sea candidato. “Miguel será ‘3’ únicamente del ‘Gringo’”, lanzan. En una alquimia que tampoco descartan cerca de Calvo.

Con lo cual, la pelea por el primer casillero se trasladará al tercero si es el exgobernador finalmente el candidato del cordobesismo.

Para Siciliano, entienden en su entorno, su ficha encaja en varios rompecabezas: si Calvo es candidato, podría ir a Gobierno; si el candidato no es el ministro, él espera ese lugar, y no se descarta una reorganización del gabinete en diciembre con carteras fusionadas.

Se sabe, a Llaryora le gustan los cambios en diciembre de elecciones intermedias para oxigenar la gestión y esa foto puede ser una consecuencia. No del resultado del octubre, sino de las aceptaciones en agosto.

Las vacaciones de invierno no serán para las segundas líneas de aquellos que disputan una candidatura “en caso de…”. Esta semana, Calvo demostrará fuerza en los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman; Siciliano, aún de descanso, amasa la convocatoria en Cruz del Eje. Para algunos, el 2025 se vive como la primera gran elección de esta generación del cordobesismo y la pelea será por estar a la altura.