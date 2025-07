Libres hasta el miércoles de ceniza

J.C. Maraddón

Allá por mediados del siglo veinte, en tiempos en que reinaban parámetros morales muy diferentes a los de la actualidad, guardar las formas ante los demás era una regla de conducta que todos debían respetar, so pena de ser mal vistos en los ambientes sociales mejor conceptuados. La forma de vestirse, de peinarse, de moverse, los modos de hablar, de reírse y hasta de bailar, delataban cuánta educación había recibido cada uno y a qué podía aspirar en el ámbito laboral o educativo, por lo que muchos jóvenes se esmeraban en tener un correcto desempeño para así ser aprobados por los adultos y conseguir insertarse en ese mundo.

Sin embargo, tanta represión de los instintos no hacía más que generar una acumulación de energías que en algún momento debía salir a la superficie, porque nada bueno podía suceder si eso no se liberaba de una manera que admitiera cierta contención. Y esa apertura de válvulas se daba al menos una vez al año, en ocasión de los días de carnaval, una celebración que siempre tuvo connotaciones dionisíacas y que no en vano precede a rituales religiosos muy respetados por los creyentes como el ayuno de la cuaresma y el recogimiento de jueves y viernes santos.

Si bien ser preserva esa costumbre del derrape carnavalesco, la apertura que existe hoy para salirse de los moldes en cualquier época del año, ha terminado opacando el carácter exclusivo que ostentaba el carnaval como oportunidad para descarrilar con la excusa de que son jornadas en las que todo está permitido. Podría decirse que se conservan los disfraces, las pinturas, los desfiles, los juegos de agua, las fiestas, pero como no es esa la única vez que se da esa chance, ha cobrado más bien un perfil turístico, que aprovecha los días feriados y el clima todavía benigno.

Por eso cuesta ponerse en el lugar de aquellos argentinos de varias décadas atrás, que contaban los días que faltaban para llegar a esa festividad del Rey Momo en la que iban a poder dar rienda suelta a mucho de lo que debían refrenar en su vida cotidiana. Y, por supuesto, entre quienes encontraban en las carnestolendas el momento de expresarse con algo de más de libertad, estaba la comunidad queer, que solía apropiarse de estos espacios de diversión y mostrarse allí sin tantos tapujos, para regresar luego a esa oscura zona marginal a la que la condenaba la sociedad.

No en vano son postales del carnaval las fotografías que predominan en la muestra “Rebeldes/Reveladas. Retratos de experiencias trans/travestis en Argentina”, inaugurada hace unos días en 220 Cultura Contemporánea, la galería y centro cultural que se encuentra en el subsuelo de la Plaza de la Música, donde permanecerá en exhibición hasta el 12 de septiembre. Con material proveniente del Archivo de la Memoria Trans y curaduría de Escenas Transformistas, la exposición recopila imágenes sobre experiencias trans/travestis de las décadas que van de 1950 a 1980. A las 70 fotos traídas desde Buenos Aires se le sumaron otras que corresponden a Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, el público puede acceder a este catálogo en el que se percibe la alegría de quienes posan para la posteridad en un marco festivo, con atavíos que en su época deben haber sido por demás escandalosos, pero que en determinadas fechas excepcionales podían salir a luz. El carnaval era, tal vez, la instancia favorita para ese tipo de provocación, que en el fragor de la danza y los lanzaperfumes ponía entre paréntesis los prejuicios de género y autorizaba el lucimiento de esas particulares mujeres que podían desenvolverse en plenitud… aunque sólo hasta el miércoles de ceniza.