Por Yanina Soria

Mientras el peronismo oficialista espera que el tres veces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se ponga la 10 y sea finalmente el candidato a diputado del espacio, hay otros sectores del propio peronismo que calibran sus propias jugadas.

Las velas prendidas y los ruegos al cielo para que el dirigente más taquillero del cordobesismo sea cabeza de lista tienen una explicación totalmente pragmática: a 19 meses de haber dejado el poder, el referente nacional de Hacemos mantiene un altísimo nivel de imagen positiva entre los cordobeses convirtiéndose en la única figura que le da chances reales al oficialismo frente al universo libertario.

Además, hacia adentro, Schiaretti candidato, ordena y genera mayor entusiasmo en el territorio. Lógico, no es lo mismo trabajar y militar la campaña por el ex mandatario, que hacerla por cualquier otro dirigente y ni hablar con un no- PJ, se sinceran en las bases y en el interior provincial.

Lo cierto es que con Schiaretti en la cancha, difícilmente se fragmente el peronismo. Sin embargo, como seguramente la indefinición se extenderá hasta el filo de los plazos para inscribir los nombres que competirán en octubre, en el mientras tanto hay quienes evalúan un propio juego. Y ahí hay, por ahora, al menos dos dirigentes.

La diputada Natalia de la Sota que, como se sabe, ya avisó que será candidata y si es por adentro de Hacemos, mucho mejor, dijo. Y si no, la parlamentaria con alto nivel de conocimiento público, ya se prepara para presentarse como opción.

En rigor de verdad, dentro del cordobesismo, es de las primeras que sin matices se paró como oposición al gobierno de Javier Milei; no comulgó con ninguna de las ideas del modelo libertario y así lo hizo saber desde el balotaje cuando fue de las primeras peronistas que blanqueó de qué lado se pararía cuando hubo que elegir entre dos modelos.

Luego, mantuvo esa línea desde la Cámara Baja, desmarcándose en reiteradas oportunidades del lote de diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y al propio Schiaretti. Justamente esa autonomía que mostró y que, por momentos incomodó a un cordobesismo que buscaba congraciarse con la Rosada, es la que quizá le juegue en contra cuando el Panal confeccione la lista. Aunque desde Hacemos le quiten dramatismo a la elección de medio término que, además, históricamente siempre resulta una instancia adversa para el peronismo cordobés, la realidad es hay mucho más en juego que un par de bancas. En esta, se juegan posicionamientos personales para el 2027, tanto en el peronismo como en la oposición.

Y Natalia De la Sota viene desde hace tiempo acumulando apoyos dentro de Hacemos de quienes piden más justicialismo y menos Partidos Cordobés, y una mayor distancia con el esquema libertario.

Claro que, en un partido verticalista como es el PJ Córdoba, que desde hace años tiene anulada la discusión interna y que, si quiere, puede hacer sentir con todo rigor el peso frente a las desobediencias, es difícil encontrar voces disonantes que se planten abiertamente. Por ahora, las disconformidades con el estilo de conducción de Llaryora y su construcción política se manejan en el plano de lo subterráneo.

La única señal clara en materia de lo que se viene para octubre es el esfuerzo que se ve por mostrar/instalar a quienes podrían ser el plan B si Schiaretti mira octubre desde afuera: el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; y el presidente de la bancada de legisladores de Hacemos Unidos, Miguel Siciliano.

En este tramo de un cordobesismo que, por necesidad, empieza a diferenciarse con mayor energía del mileísmo y sus posibles aliados locales, ambos funcionarios ofician de voceros del gobernador frente a los temas calientes de la agenda nacional y provincial. Se sabe: lo que ellos dicen es la posición oficial que tiene el Panal. De allí, no hay mayores indicios de cómo podría completarse por lo menos hasta el casillero tres de la lista que son los lugares expectables.

El nombre de la vicegobernadora Myrian Prunotto siempre está sobre la mesa y luego se especula con mucha presencia de dirigentes del interior como fuerza de empuje. En ese sentido, los capitalinos también esperan su cuota de representación en la nómina considerando que, en las últimas elecciones, la lógica se dio vuelta y la Capital resultó fundamental para construir los triunfos de Hacemos. Allí se apunta, por ejemplo, el legislador Leonardo Limia.

El intendente que quiere jugar

Edgar Bruno, intendente peronista de la localidad de Canals con un pasado ligado al ex gobernador José Manuel de la Sota, abrió otra posibilidad de juego en Hacemos: dijo que el presidente del partido PAIS, Yvon Tesio, le propuso ser candidato a octubre.

El dirigente que en su momento fue parte de La Militante es uno de los que viene reclamando la apertura del PJ para discutir ideas. Cercano a Adriana Nazario, el jefe comunal tiene en claro que, sin PASO, no hay posibilidad alguna que el PJ llame a internas por lo que, cortarse solo para jugar por fuera, tiene un componente de rebeldía dentro de un Partido Cordobés que, paradójicamente, suena monocorde. Enfrentarse a una estructura tan pesada como el cordobesismo es una aventura arriesgada que el intendente del departamento Unión parece estar dispuesto a asumir.