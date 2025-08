Enroque Corto

Un día amarillo en Córdoba y una semana compleja

El lunes deparará una buena medida en términos de taquilla para que se midan, no en lo personal, pero sí en las repercusiones, el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por eso, el informante del PRO llamó al periodista.

Informante PRO: Confirmado lo de Mauricio mañana a la mañana.

Periodista: ¿Temprano?

IP: No se haga el vivo. A las 10 arranca el Zoom para que él bendiga de alguna manera al nuevo interventor que tiene el partido en Córdoba que es Martín Yeza, el exintendente de Pinamar.

P: Ah, un conocedor bárbaro de la interna en Córdoba.

IP: Bueno, los que están ahora, de un lado y del otro tampoco pudieron llegar a buen puerto. Así que ahora veremos qué pasa con esto. Muchos conectados seguramente.

P: ¿Van a competir en presencia amarilla contra Bullrich?

IP: No, pero ella no es más amarilla. Ella es violeta. Veo que algunos, todavía amarillos acá en Córdoba la están esperando como si trajera parte de la lista y debo decirles que no. No veo ese panorama.

P: Va a estar en el almuerzo en la Bolsa de Comercio desde las 13.

IP: Sí, estoy al tanto.

P: Igual, no se enoje, pero creo que habrá más presencia que en la última visita de Macri.

IP: Veremos…

Intendentes a favor de “grito federal”

Encabezada por el intendente Daniel Passerini y su par rosarino, Pablo Javkin, alcaldes de las provincias apoyaron públicamente al espacio político fundado por los cinco gobernadores del interior.

Datero: En Córdoba, firmaron 291 intendentes, ¿eh? Muchos radicales y vecinalistas. Es contundente el apoyo.

Periodista: ¿Y qué dice el comunicado?

D.: “Celebramos y apoyamos esta unión federal que está naciendo y crecerá sin que los orígenes partidarios sean un obstáculo, con la convicción firme de la unidad fundamental para los argentinos, comprometida con la gobernabilidad y dejando en el pasado las divisiones y el centralismo. Es lo que el país necesita para crecer, generar trabajo y riqueza distribuida con justicia en un verdadero país de todos”, dice una parte del texto. La referencia se traduce en un apoyo para que en el Congreso haya más voces que representen al interior.

Telebeam de campaña

El periodista conversaba con su colega en un descanso de la jornada, y, entre mate y mate, compartían lo que veían en las redes sociales.

Colega: ¿Vio que Milei vetó el paquete de leyes que votó el Senado hace un par de semanas?

Periodista: Así es… Aumento a las Jubilaciones, Emergencia en Discapacidad, distribución de los ATN y prórroga de la moratoria previsional.

C.: Bueno, fíjese cómo está cobrando en Twitter…

P.: “X”, compañero… aggiornese…

C.: Ja, ja… para mí va a seguir siendo Twitter, no embrome… acá le salió a pegar, por ejemplo Siciliano…

P.: Sí, creo que Montero también.

C.: Y Nadia Fernández… y Leonardo Limia… y así con cada perfil peronista que abro.

P.: Es la previa de la campaña. Va a haber Telebeam para todos, 24/7.

C.: “Telebeam” dice, y después quiere que yo le diga “X” a Twitter… por favor…

El ruido en el negrismo después de las listas

Se sabía que el cierre de listas para la interna radical iba a dejar cola.

Informante: ¿Está en línea?

Periodista: Sí, lo chateo por whatsapp

Informante: Le traigo info fresquita de lo que pasó el viernes al mediodía en el grupo de whatsapp de Morena

Periodista: ¿Fue por las listas?

Informante: Si. Resulta que eliminaron a Juani Negri del grupo

Periodista: ¿Fue por error o adrede?

Informante: Fue completamente decidido. Los muchachos estaban que ardían por su presencia en la lista. Marcos Carasso salió fuerte y dijo que ningunean todo el proceso de armado de las listas. Incluso, si no interpreto mal, instó a armar una tercera lista.

Periodista: ¡Es mucho eso! Y si están tan enojados, ojo que no vaya a ser que le voten en contra a De Loredo el martes en el Congreso.

Informante: Todo puede pasar... pero el lado B, léalo bien. Mario Negri se despegó del hijo y dijo no estar al tanto de las decisiones de él.

Periodista: Cuánto escándalo. Le agradezco por la información.