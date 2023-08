Por Javier Boher

[email protected]

¡Hola, hola, amigo lector! La verdad que no paramos nunca de sumar noticias. Si por todo ese bombardeo de novedades nos dieran millas de viajero, le puedo asegurar que estaríamos todos paseando por el mundo. Este calendario electoral hiperextenso es una cosa increíble. Parece el programa de Mirtha Legrand, que no se termina nunca.

Yo como politólogo soy defensor de las PASO, porque nos viene bien saber cuáles son las preferencias. ¿Se imagina lo que sería si ya nos estuviésemos preparando para un cambio de gobierno, con un Congreso más dividido que célula trotskista universitaria? Está clarísimo que lo de ahora no es ideal, pero le da un poco más de chances a los tres de arriba a que se sumen algún votito más para que el ganador tenga un poco más de respaldo político.

Eso sí, pese a que yo defiendo las PASO como si me pagaran por eso, también tengo que reconocer que tiene sus defectos, obviamente. Usted y yo sabemos que esa cantinela de que genera problemas económicos es propio de sujetos propensos a hacerle el cuento del tío a su propia abuela. Si somos justos con los datos, las únicas veces que vino el descalabro fue cuando en 2019 quedó claro que volvía el kirchnerismo y ahora en 2023 cuando parece que vienen los kirchneristas de derecha, que se dicen libertarios. Todas las veces que fue al revés, la economía siguió funcionando como una seda.

Después de la sorpresa del otro día todos salieron a reconfigurar los manuales de análisis, porque los números no habían sido los que se decían en la previa. De golpe apareció la horda de salvajes a apoderarse del primer lugar de la elección, mandando un mensaje claro a todo el resto de los políticos: parecía una joda pero la bronca terminó convirtiéndose en algo real.

Así que acá estamos, estimado, con una paridad de fuerzas que hace que no sepamos muy bien para dónde va a ir la elección. Es notable, porque según lo que uno lea es quiénes van a entrar en el ballotage, aunque también hay algunos que creen que están con chances de ganar en primera vuelta.

El tema es que la campaña es tan larga (son cuatro meses desde que arranca antes de las PASO hasta octubre) que la gente se empieza a distraer, mira para otro lado, baja un cambio, se dispersa. Algunos tienen que tratar de mantener la intensidad allá arriba, pero se complica: después de que llegamos al pico de la fiesta si o si viene un bajón. Si hacés el pico apenas entrás, cuando cierra el cheboli te tienen que sacar arrastrando porque te dormiste en un sillón. Si hacés el pico cuando está cerrando, te vas con una bronca bárbara porque te cortaron la joda. La clave está en manejar ese tiempo, cosa de pasarla bien, tirar los mejores pasos y cerrar el boliche convencido de que fuiste el mejor de la noche.

Ahora

La verdad, estimado, cualquiera de los tres necesita sumar como cinco millones de votos de acá a octubre. Siendo sinceros, parece más probable ver que alguno se baje a que casi duplique su caudal de votos, aunque todos quieran hacer el intento de liquidar el pleito lo antes posible. Saben que jugar a la defensiva puede ser que les claven un gol sobre la hora y pierdan el partido, así que empiezan a ponerse picantes desde ahora.

Si uno lee a los seguidores del león fratívoro, parece como si el tipo ya estuviese en condiciones de que le cincelen la corona con la que va a asumir su reinado. No tiene rivales, son todos la casta, Bullrich le está robando ideas y Massa está haciendo lo posible para que no explote todo. Le faltan los griegos arrastrándolo hasta las puertas de la Rosada como para que quede en evidencia el Caballo de Troya que están haciendo, pero parece que para algunos no está tan claro.

Desde las filas de la prima de Banana Pueyrreón y Fabiana Cantilo tratan de guitarrearse algo como para que se parezca más a una de Tan Bionica que a una de sepelio, cosa de que no se le escapen votos. La presidenta del Pro está clavada al medio de los dos candidatos, así que los libertarios le quieren caranchear los duros y los kirchneristas le quieren comer los votos de Larreta. Yo si hubiese estado en ese grupo creo que no me iría con el actual ministro de economía, pero en este país a algunos los asustan con “la derecha” y salen a colgarse de la guadaña del verdugo que se ponga la remera con la cara del Che.

Si hablamos de la campaña del Tigrense Taimado, ya salió con que va a tirar dos medidas por día de acá hasta las elecciones. Me acuerdo cuando era un purrete de 10 años y la bibliotecaria nos leyó “La caja oblonga”, de Edgar Allan Poe. No tenía idea de qué se trataba, pero después entendí que se trataba de un ataúd. A dos medidas por día, en nueve días ya debería haber alcanzado a medir todas las aristas del féretro, porque con este ritmo de inflación, esa gestión económica está más muerta que la señora del cuento, y seguramente el tigrense se vaya a pique como el pobre viudo por atarse a la misma.

Igual, yo soy de la idea de que las elecciones se ganan por el medio, así que acá puede pasar de todo, porque los números están bastante parejos. Todos tratarán de quedar primeros en la primera vuelta, aunque por ahora no parece que ninguno pueda alcanzar esos votos que le hagan superar la valla.