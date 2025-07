Enroque Corto

Dura embestida de Más Radicalismo a la conducción UCR por la interna

El periodista estaba hablando con algunos dirigentes de la oposición al llaryorismo cuando de repente le avisaron de algo. El radicalismo, una vez más, había entrado en ebullición.

Informante Radical: Se pudrió todo.

Periodista: Y van…

IR: No, esta vez es en serio, como dice la canción de Pity Álvarez.

P: Bueno, no lo tenía con esa música.

IR: Escuche, en algunos medios porteños, como es el caso de Ámbito se difundió que todo se encamina a que no haya internas.

P: Lo mismo que dijo Alfil, pero parece que le gusta leer otros diarios.

IR: El tema es que a raíz de esto desde Más Radicalismo, la alianza integrada por Córdoba Abierta, Integración para una Confluencia Radical e Identidad Radical van con todo y presentarán una denuncia en contra de Ferrer y De Loredo.

P: Epa.

IR: Sí, le digo que es fuerte. Escuche lo que dice el comunicado sobre la suspensión de la interna: “dicha medida resultaría ilegal, arbitraria y antijurídica, a fuerza de la comisión de un tipo penal por parte de los autores y partícipes necesarios. Más Radicalismo atacará judicialmente dicha hipotética resolución y se ve en la obligación de advertir a los integrantes de la Mesa Ejecutiva del Congreso que adopten una hipotética resolución en el sentido expresado, que su conducta configuraría prima facie la comisión del delito de desobediencia previsto en el Art. 239 del Código Penal, por lo que serán denunciados por ante el Fiscal que corresponda a la jurisdicción. Asimismo, advertimos que se pedirá la investigación de la conducta de los afiliados Marcos Ferrer y Rodrigo De Loredo para determinar si habrían concurrido como partícipes necesarios del desbaratamiento de las elecciones internas”.

P: Todo muy caliente.

IR: Lo dijo usted. Le mando un abrazo.

Otra “perlita” radical…

El informante del sudeste provincial llamó con urgencia al periodista para contarle algo que estaba pasando en sus pagos.

Informante Sudeste: ¿Está por ahí?

Periodista: Por supuesto, firme.

IS: Le tengo algo que para algunos puede sonar simpático, pero para otros puede parecer bastante complejo.

P: Viene largo el tema por lo que veo…

IS: No, tiene razón. Voy al grano. El presidente del radicalismo en Noetinger, Maximiliano Duré, fue desalojado de su vivienda porque no pudo pagar el alquiler…

P: Uh, pobre. La realidad de muchos lamentablemente.

IS: Sí, tiene razón. Pero acá viene lo pintoresco si se quiere, ¿sabe adónde se fue a vivir?

P: ¿Dónde?

IS: ¡Al Comité!

P: ¿Ehh?

IS: Sí, al Comité UCR. Bueno, al final parece que el radicalismo era su segundo hogar.

Municipales bilardistas

El informante llamó al periodista para actualizarlo sobre el conflicto gremial entre Passerini y el Suoem.

Informante: Estimado, confirmado. La negociación fracasó y Trabajo dictó una prórroga de 10 días hábiles en la conciliación obligatoria entre el gremio y el Palacio 6 de Julio.

Periodista: Estaba cantado, ¿no?

I.: Estaba cantado. Pero le agrego algo más: mucha molestia entre los municipales cuándo el gremio comunicó que la conciliación iba para diez días más.

P.: Y… si son bilardistas y juzgan resultados, el resultado que ha tenido el proceder del Suoem no ha sido más que extender el estancamiento de la paritaria. Calcule que los funcionarios municipales hablaban de sellar un acuerdo en julio, y ahora van a llegar a agosto con el alto el fuego decretado por Trabajo.

Volvió la pegatina

Periodista: ¿Qué hace con esos tachos y rodillos?

Informante: Estoy preparándome para la pegatina

Periodista: Pero si todavía no arrancó la campaña

Informante: La campaña negativa ya arrancó, y me contaron algunos compañeros que ya mandaron a hacer los cartelitos de "Juez, traicionero", por haber votado en contra de los fondos a la provincia".

Periodista: un poco fuerte el concepto de "traicionero"

Informante: no recuerdo si es literal, pero ese es el concepto con el que se va a empapelar la ciudad. Pero en resumen yo me sumo a empapelar. A falta tanto folckore militante, estas cosas reavivan la llama que nos falta.