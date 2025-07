Enroque corto

Radicales con peluca, formalizaron el romance con Milei

Los UCR con peluca armaron un interbloque con La Libertad Avanza y le sumaron seis votos al oficialismo. En la UCR todavía no dijeron nada. Claramente ya se la veían venir

Informante: No es 14 de febrero, pero en invierno también fluye el amor

Periodista: pero que meloso que se me vino. ¿Qué me trae de nuevo?

Informante: Bueno. Lo que era un romance a simple vista se blanqueó. Los diputados de la Liga del Interior, quienes se desprendieron del bloque de la UCR "por herejía libertaria", sellaron este martes un interbloque con La Libertad Avanza.

Periodista: Se va poniendo divertido el panorama del Congreso

Informante: Si, claro. La movida, que le aporta formalmente seis votos al oficialismo en la Cámara baja, fue oficializada tras una reunión con Martín Menem.

Periodista: ¿Picat qué dijo? Publicó algo en sus redes

Informante: El cordobés fue uno de los protagonistas, explicó que el paso responde a una coherencia: “Desde el día uno acompañamos las reformas del presidente Milei”. Ahora, dice, quieren “fortalecer la gobernabilidad” y representar al interior con una mirada “verdaderamente federal”.

Aunque en el plan legislativo 2025, un sector del radicalismo cordobés busque meterse en el Congreso en unidad con los libertarios, Picat fue el único colorado que blanqueó su postura desde el inicio y se la jugó sin esperar nada a cambio.

¿Candidato por aclamación?

El informante peronista llamó al periodista, justo después de enviarle algunas fotos donde se veían colgados, en diferentes esquinas de la ciudad, pasacalles que pedían por Limia como diputado nacional.

Informante Peronista: Amigo, tengo data para usted…

Periodista: ¿De primera mano?

I.P.: De primera mano.

P.: ¡Entonces me está operando usted!

I.P.: ¡Ja, ja!… No, no sea mal pensando, ¡usted sabe que yo jamás haría eso!

P.: A ver, lo escucho...

I.P.: Mire primero las fotos que le mandé. En distintas esquinas de Córdoba aparecieron pasacalles pidiendo por Leonardo Limia como candidato a diputado…

P.: Así es, las vi. Y no es la primera vez. También me acuerdo que hace cosa de unos cuantos meses también habían colgado alguno que otro de Limia Intendente, en la seccional 13, si no recuerdo mal.

I.P.: Sí, sí… está en lo cierto.

P.: ¡Se ve que hay un fervor difícil de controlar!

I.P.: ¡Ja, ja!... Y bueno, Leonardo viene laburando en el territorio desde hace mucho tiempo. Articula con las asociaciones intermedias, los centros vecinales… Es de los que más se mueven… No me extraña que el PJ capital reclame un lugar para uno de los suyos…

Avispero en Colon

El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, escribió días atrás en X que el verdadero eje estaba entre "corruptos y honestos". Lo hizo al postear una foto con los intendentes del ex Juntos por el Cambio del departamento Colón.Informante: Salió a relativizar Rambaldi sus palabras. Dijo que no estaba pensando en los intendentes del PJ sino en los "corruptos en general".

Alfil: Claro, se le complicó el tema en la zona.

Informante: Quince intendentes salieron a pedir explicaciones.

Una visita “sorpresa” a lo de Vidal

La cargada agenda de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, contó con diversas actividades. Entre ellas, la que ayer contó Alfil en esta misma sección y que daba cuenta de un encuentro de la dirigente del PRO con La Generación. Motivo por el cual, el informante llamó al periodista.

Informante PRO: Se enteró lo que pasó con Vidal en Córdoba, ¿no?

Periodista: ¿Qué de todo? Sé que la agenda fue muy cargada….

IP: En el diario ustedes contaron que había una actividad de los pibes para juntarse con ella y (Hernán) Lacunza. Como sabrá era todo bastante hermético, no daban a conocer el lugar hasta no pagar una tarjeta de 27 lucas para estar un rato con Vidal, todo bastante raro…

P: Siga. Me gusta el dato.

IP: El tema es que estaban todos estos pibes en un coqueto restó de la zona de Gauss cuando de repente y, aparentemente sin invitación alguna por la cara de varios, entró al salón Yanina Vargas, la mujer del PRO en la Capital cordobesa.

P: Uhhh…

IP: Sí, así dijeron varios de los que estaban ahí. Qué tema para algunos Vargas, porque ella fue en su legítimo derecho de sentirse parte del PRO y parece que a algunos no les gustó.

Preside Torres y todos apuntan a lo que será la sesión en un par de semanas

Ayer, el informante de la Legislatura estaba con ganas de conversar un rato y por eso no tuvo mejor idea que llamar al periodista.

Informante Legislatura: ¿Cómo anda? Tengo novedades…

Periodista: Cuente.

IL: Va la primera… ¿vio lo que dijo Facundo Torres de De Loredo?

P: No, me la perdí. ¿Qué dijo?

IL: Castigó a Rodrigo por el tema de lo que será la manera en la que el radical vote el veto presidencial en la Cámara baja. “No sé qué es peor: el que vende su dignidad, un partido entero y los haberes de los jubilados por una candidatura, o el que está dispuesto a comprar todo eso a cambio de un voto más en Diputados. Por más IA y tecnología que use, eso es lo más viejo de la runfla”, dijo del radical.

P: Ah, durísimo.

IL: Sí, y me cuentan que mañana (por hoy) a la sesión la preside él. Así que me imagino cómo van a estar mis amigos radicales.

P: Mmm…

IL: Una más. Todos están atentos a la sesión del miércoles 13 de este mes. Porque ahí ya tendremos las alianzas y será la previa de lo que pase con las candidaturas el 17. Sepa que lo espero y le invito el café ese día. Le mando un abrazo.