Por Felipe Osman

A tres semanas de la fecha límite para inscribir alianzas, y a un mes del cierre de listas de candidatos, la foto actual no revela ningún avance en las tratativas para que el partido ideado por Mauricio Macri y La Libertad Avanza unan destinos de cara a las Legislativas de octubre.

Hoy, los interlocutores comisionados para trabar ese acuerdo son, a un lado, el presidente del partido LLA, Gabriel Bornoroni, y, al otro, el interventor designado por Macri para ordenar -o, más precisamente, reencuadrar- el PRO a nivel provincial, el ex responsable de la delegación provincial de ANSES Henri Blas Leis, cuya referencia directa a nivel local es la concejal Soher El Sukaría.

Desde el partido aseguran que, aunque el diálogo es bueno, no hay resoluciones. Ni con LLA, ni con Encuentro Vecinal. Aunque está claro cuál de esos es el acuerdo que acapara la atención. Y entienden que el estancamiento momentáneo de las tratativas responde a la especulación. En un tablero siempre dinámico, no habría en los interlocutores intención de adelantar definiciones que podrían quedar descalzadas ante la vertiginosa marcha de los acontecimientos.

Desde la periferia, observadores ajenos a la negociación, pero con interés indirecto en ella, aseguran que lo que traba las tratativas es la intención de los comisionados del PRO de exigir “garantías”. Léase, de condicionar la inscripción de la alianza a una previa distribución de los lugares en la lista.

“Eso no va a suceder”, auguran, porque no se pueden ofrecer ni se han ofrecido jamás garantías semejantes. “De lo contrario -remarcan- los cierres de listas no serían lo que son”.

Por otro lado, también destacan que el PRO, en su estado actual, no tiene con qué exigirle garantías a La Libertad Avanza.

Lo que subyace es un diagnóstico que, a pesar de ser mayoritariamente compartido por lo bajo, nadie quiere acusar por lo alto: el partido está, en términos electorales, prácticamente desmantelado. En La Liberad Avanza prefieren que el PRO esté adentro por cuestión de simple prolijidad, pero descuentan que, con o sin el sello, los votos ya están con el Gobierno Nacional, que además ya ha perfeccionado la absorción de Patricia Bullrich a nivel partidario afiliándola.

Una mención especial merece, por su parte, la instantánea que el presidente compartió, en sus redes sociales, de a la ministra de Seguridad, que ya todos descuentan competirá por la primera senaduría de Capital Federal.

Bullrich viene de ser, una vez más, la encargada de cruzar a Victoria Villarruel, después de que la vicepresidenta no acatara la orden impartida desde Casa Rosada para abandonar la sesión en que la oposición sancionó una batería de leyes que el Gobierno entiende amenazan el superávit fiscal y, por lo tanto, el núcleo del programa económico libertario.

En rigor, ese simbolismo no habría operado efecto práctico alguno. Pero la sobreactuación de la interna sirve para disimular la dimensión del desafío que los 24 mandatarios le plantearon, en total sincronía, al presidente.

Esta ascendencia de Bullrich, como su afiliación a LLA, hacen pensar que las “cartas de recomendación” que extienda la ministra tendrán el peso suficiente como para superar las barreras de “pureza ideológica” con que LLA flanquea su lista. Aunque, a fin de cuentas, nadie se anima a adelantar cuál será la puntada final de la secretaria general de la Presidencia.

Volviendo al PRO, un interrogante que sigue sin respuesta es cuál es el rol de Macri en las negociaciones con La Libertad Avanza. Desde Buenos Aires, la conclusión es que la “libertad de acción” otorgada por el expresidente a cada distrito no es sino el eufemismo al que apeló para admitir que su voz ya no tiene poder vinculante dentro del partido y, a la vez, una coartada para permanecer ajeno a los resultados que el experimento pueda arrojar. El fracaso de la negociación en Córdoba allanaría el camino para arrimar el partido a una alianza con quién se dice es su candidato predilecto en la provincia: Rodrigo De Loredo.