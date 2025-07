Por Carolina Biedermann

Para las elecciones legislativas de este año, sobran los escenarios posibles. Mientras suena con fuerza la posibilidad de que el exgobernador Juan Schiaretti encabece la lista del peronismo, asoma la hipótesis de Luis Juez compitiendo desde la vereda del frente. En paralelo, el radicalismo espía la jugada, que podría complicar o beneficiar al partido con vistas a 2027.

A menos de un mes del vencimiento del plazo para presentar alianzas de cara a las legislativas 2025, empiezan a delinearse posibles escenarios en una contienda que ya pinta para nacionalizarse y polarizarse. Bajo esas dos premisas, aparecen candidatos a la altura de las circunstancias. En un lado del ring, Juan Schiaretti. Del otro, dos alternativas: La Libertad Avanza sola y un “Juntos por el Cambio” renovado —con PRO y UCR juntos—, o bien un gran bloque opositor que nuclee a toda la oposición.

Sobre nombres, se barajan todas las posibilidades. Luis Juez suena como posible candidato, enviado desde el Senado a Córdoba por Javier Milei para enfrentar a Hacemos Unidos por Córdoba. Es una alternativa fuerte, donde se medirían dos líderes de escala nacional.

El propio Juez declaró esta semana, en un medio local, que no es su voluntad ser candidato porque tiene el foco puesto en las elecciones provinciales de 2027. Agregó que está a gusto en el Senado —banca que se vence ese mismo año—, pero también dijo que, si Milei se lo pide, "no le va a quedar otra que hacerlo".

Desde el círculo cercano a Juez sostienen que la posibilidad de subir al senador a la elección forma parte de una estrategia del peronismo. Otros, en cambio, afirman que las críticas que el oficialismo comenzó a direccionar contra el dirigente del Frente Cívico responden a que ya lo ven como posible candidato, y que por eso están intentando bajarlo antes de tiempo.

“El peronismo va a pegar una paliza bárbara en las elecciones de este año, y creemos que se están preparando para la batalla. La elección ya está nacionalizada y la gente va a evaluar la gestión de Milei. En Córdoba, el candidato que ponga el Presidente va a arrasar, de eso no tenemos dudas”, expresó una voz autorizada del Frente Cívico.

Acto seguido —y si bien la fuente confirmó que Juez no tiene voluntad de ser candidato en las legislativas de este año—, se le consultó a qué otro dirigente opositor cordobés ve con chances de enfrentar a Schiaretti. Respondió que considera que no hay en Córdoba otro actor candidateable capaz de enfrentar al ex gobernador, pero que, si no es Juez, La Libertad Avanza irá con una lista pura y la foto del león libertario al lado, funcionará para traccionar.

Por su parte, el radicalismo está con el reloj en la mano. Combate una interna partidaria que flota en el aire, discutiendo un escenario, sin saber aún qué jugada va a encarar.

Amistad sellada entre milanesas

La última sesión en el Senado de la Nación puso bajo la lupa de los leones libertarios a Juez. Sus votos positivos en defensa de la suba de las jubilaciones y a favor del bono para jubilados fueron inesperados, marcando un contrapunto respecto a su postura frente a la aprobación de la emergencia en discapacidad.

Algunos libertarios, que celan el vínculo personal que Luis Juez ha tejido con los hermanos Milei, encontraron en esa votación la excusa perfecta para cruzar al senador en redes sociales. Si llegara a ser el enviado del Presidente a Córdoba para encabezar una lista en alianza, se encenderán las arcas de las fuerzas del cielo.

A pesar de los intentos de hacer leña del árbol caído, el desenlace fue otro. Contrariamente, hubo mensajes entre Javier Milei y su amigo cordobés, y no quedó rencor. Incluso Patricia Bullrich se refirió al voto favorable de Juez y respaldó su postura, diciendo: “Toda familia que tenga uno de sus miembros con discapacidad va a ser atendida. Juez no debe pensar en que va a sufrir”. Sobre los temas previsionales, optó por el silencio.

Los encuentros entre milanesas en Olivos y la relación de sinceridad —sin filtro— entre Milei y Juez sellaron un vínculo de amistad. Una relación horizontal, distinta del verticalismo que estructura el funcionamiento del partido oficialista nacional.