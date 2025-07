Intendentes cerca del Panal: se ensancha el internismo en la UCR

Por Julieta Fernández

“Si hay un proyecto serio en coalición, no podemos descartar nada ni ningún apoyo. Como intendentes es difícil poder consensuar con Llaryora, pero si es la manera de ponerle un freno a este avance del Gobierno nacional, no va a quedar otra y tengo una esperanza ahí”, manifestó el intendente de Coronel Baigorria y presidente de la UCR departamental, Walter Perrone, en diálogo con el programa Así son las cosas. El dirigente radical habló de la necesidad de trabajar en un pacto de gobernabilidad a partir del diálogo que mantienen con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo: “Nadie deja de ser lo que es pero tenemos que trabajar junto con la Provincia. Antes de radicales, somos representantes de un pueblo que la está pasando mal”.

La semana pasada se llevó a cabo una reunión de la Unión de Intendentes Cordobeses en Reducción. Allí estuvo presente el secretario de Cooperación Institucional del Ministerio de Gobierno, Orlando Arduh y, entre los jefes municipales del departamento, se encontraba Perrone, Pablo Viguie (Chucul) y Ezequiel Moiso (Coronel Moldes). Cabe recordar que la UnInCo está integrada por intendentes opositores pero que buscan articular distintas acciones de gestión con el gobierno provincial. En dicha reunión, se abordaron cuestiones como la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y la preocupación por la disolución de Vialidad Nacional. “Donde nos invitan, vamos. Son tiempos muy complejos y tenemos que buscar alternativas”, dijo el intendente de Coronel Baigorria.

Luego de estas declaraciones, las repercusiones hacia dentro de la UCR departamental no tardaron en llegar. Referentes departamentales de larga trayectoria le reprocharon a los intendentes que no es la primera vez que los municipios radicales deben gobernar con un gobierno provincial y nacional de otro color político. Entre las críticas, se reiteró que el planteo del “pacto de gobernabilidad” se podría haber discutido en la última reunión departamental con la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité.

El presidente de la UCR departamental aclaró que solo deslizó la posibilidad de ir en alianza “con aquellos que tengan ideas parecidas” y remarcó que es prácticamente imposible una alianza con La Libertad Avanza. No obstante, la cercanía entre algunos intendentes radicales con funcionarios provinciales sigue haciendo ruido en los radicales más “puristas” que se ven sorprendidos por estas declaraciones, ya que esta mirada no habría sido planteada en el seno de las reuniones departamentales.



Según pudo saber Alfil, Perrone buscó llegar a cierto equilibrio y consideró que su planteo no iría a contramano de los distintos posicionamientos vertidos por la UCR departamental, a la vez que enfatizó en el rol de los intendentes “más allá de lo partidario” y la necesidad de contar con recursos y herramientas para gestionar en sus localidades. Dicha postura fue compartida por otros mandatarios municipales que incluso redoblaron la apuesta y se mostraron dispuestos a “sacarse fotos con Calvo o Llaryora” si eso implica poder tener obras y recursos para gestionar en sus localidades.

Por lo pronto, los intendentes aseguran que no ha habido ningún tipo de ofrecimiento del PJ para formar una alianza electoral y que los encuentros con funcionarios provinciales siempre fueron en el marco institucional y de gestión. Hoy en día, la discusión versa entre la mirada más pragmática de los jefes municipales y las posturas más “dogmáticas” de algunos referentes departamentales que no comulgan con el “coqueteo” entre intendentes radicales y el Panal.