Enroque Corto

Cruces entre el juecismo y el PJ por obra pública

El jueves estuvo marcado en la discusión política cordobesa por los cruces entre el juecismo y el peronismo por la obra pública. Por eso, el informante llamó al periodista urgente.

Informante: Se picó todo por el tema obra pública…

Periodista: ¿Por?

I: Por lo de obra pública que tiró Luis (Juez).

P: ¿Qué dijo?

I: Uff… qué no dijo. “¿Obras? ¡Obvio que queremos obras! ¿Quién va a estar en contra de hacer escuelas, hospitales, rutas o desagües? Lo que no queremos —y no vamos a tolerar— es que se roben la plata de todos con la excusa de hacerlas. Porque en Córdoba hace rato que la obra pública dejó de ser una política de Estado para convertirse en un negocio entre amigos. Más del 80% de las obras se hacen fuera del control del Tribunal de Cuentas. Usan agencias, entes autárquicos y comunidades regionales para eludir cualquier control. Las licitaciones se cocinan entre cuatro vivos y los presupuestos se inflan como si fueran globos de cumpleaños”, tiró Juez.

P: Epa…

I: El tema es que desde la Legislatura le salieron al cruce Facundo Torres y Leonardo Limia.

P: ¿Qué devolvieron?

I: “La única herramienta que tiene es calumniar y confundir. Pero en Córdoba la obra pública se hace conforme a la ley, con licitaciones transparentes y todos los controles que marca la normativa. Y eso lo sabe muy bien Luis Juez: el Tribunal de Cuentas de la Provincia está en manos de la oposición, con mayoría juecista. Aun así, Córdoba no se frenó y la Provincia sigue haciendo obras, porque todo se hace como corresponde y porque hay una gestión seria y eficiente. Lo que busca, una vez más, es embarrar la cancha”, dijo Torres.

P: Bien.

I: Y acá se puso picante. Porque Limia dijo: “no dejaste una sola obra, no dejaste una sola transformación. Tu única herencia fue reventar la Municipalidad de Córdoba incorporando a planta permanente a miles de militantes tuyos, llenando el Estado de ñoquis y comprometiendo su futuro”, y el que le salió al cruce fue Martín Juez.

P: Ajá…

I: El concejal casi que le pidió a Limia que se lave la boca. “Estimado legislador no trate de felpudo a Juez sea más respetuoso que al menos su carrera la hizo solo no escondiéndose abajo de la pollera de Vigo. Pero lo vamos a educar con algunos datos porque parece que lo único que tiene en la cabeza es la cubana … Pregúnteles a los vecinos como funcionaban los dispensarios en la época de Juez, quien creó y puso en valor la Tamse cuando el transporte eran traffics, cospeleras, pregunta en qué gestión no hubo un solo día de paro en las escuelas municipales, pregunta como recibió la municipalidad de la gestión de Kammerath (si ustedes lo pusieron no se hagan los boludos)”, le devolvió ‘el Bocha’. Picante.

Passerini y la creencia en Dios

El intendente Daniel Passerini estuvo en la inauguración de obras de pavimento en los barrios Marta Juana González y Manantiales I y dejó algunas frases que en el peronismo capitalino empezaron a observar. Por esto, el informante municipal llamó al periodista.

Informante Municipal: ¿Está por ahí?

P: Así es.

IM: Recién salimos con el intendente de la inauguración de obras en barrios de zona sur. Buen discurso, disparo por elevación al Gobierno nacional.

P: ¿Qué dijo?

IM: Escuche el audio dice así: “a nosotros que hoy nos toca administrar el Estado y queremos este Estado, un Estado presente, un Estado eficiente. Hoy escuchamos lamentablemente que hay, desde lugares que ostentan el poder a nivel nacional, descreer de todo esto que nosotros hoy estamos viendo. Y yo siempre digo que yo después de Dios sólo creo en lo que veo. Y acá veo una comunidad organizada, veo un Estado presente, veo obras, veo educación pública, veo un compromiso de esta comunidad que quiere seguir progresando y la única forma que yo conozco es hacerlo de esta manera. No creo en la forma de maltratar a las personas que necesitan una ayuda, no creo en la forma de tratar con crueldad a las personas que padecen una discapacidad física, no creo y voy a estar siempre luchando en contra de los que traten con crueldad a los jubilados que dieron toda una vida de trabajo y que hoy se los quiere desconocer”.

P: Con todo.

I: Sí. Le dije.