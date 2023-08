Enroque Corto

“No es Photoshop, es reciclado”

El próximo 17 de Setiembre habrá elecciones en la localidad de Las Varillas y el actual intendente, Mauro Daniele, que va por la reelección, desarrolla una singular campaña.

Informante: Daniele decidió no mandar a hacer nueva cartelería para la campaña municipal sino reutilizar la que le quedó con su foto del 2019, cuando ganó la intendencia.

Periodista: Con la misma foto, ¿todo?

I.: Claro, pasaron tres años pero el hombre se ve intacto (risas), por eso bromeamos que no es Photoshop, es reciclado. Hablando en serio, justamente explicó que al ser gobierno entiende que le cabe una doble responsabilidad y que por eso decide ahorrar gastos y reciclar lo que ya tenía. Incluso, avisó que al terminar la campaña convertirán esa cartelería en bolsas.

P.: ¿A qué partido pertenece Daniele?

I.: Lo que sucede en Las Varillas es algo particular. Mauro ganó el 2019 con un frente que concentra independientes, kirchneristas, radicales, peronistas, y del PRO, o sea... Un espacio bien amplio.







Las caras de algunos en Río Tercero…

El informante viajó a saludar al intendente reelecto Marcos Ferrer y volvió rápido para compartir con el periodista algunas sensaciones.

Informante Juntos: ¿Cómo le va? ¿Está ahí?

Periodista: Por supuesto, arrancando la jornada con todo.

IJ: Así me gusta que esté activo todo el tiempo. Escuche porque le voy a hacer algunos comentarios sobre lo que vi anoche en Río Tercero.

P: Soy todo oídos…

IJ: Vi que en su diario pusieron la ausencia de (Luis) Juez y la destacaron. Hicieron bien, está todo mal. Otro ausente fue el otro ‘Marcos’ del radicalismo, Carasso. Apenas un tweet, revise esa cuenta y va a notar que me parece que sabe que van por él. Ojo, algunos de los que estaban anoche también le achacan a Ferrer lo mal que armó las listas y las campañas a Provincia y Municpio. Siga de cerca eso…

P: Sí, lo tengo en cuenta.

IJ: Ah, y esto a algunos les llamó la atención. La presencia de Juan Pablo Peirone en los saludos a Ferrer y en los festejos.

P: ¿Por? Trabajó para la candidatura de Ferrer, decidió no competir, acompañó…

IJ: Mmm… algunos creen que estaba con ganas de que le fuera mejor a ‘Pecho’ López. Dicen, no sé. Le mando un abrazo.





Los legisladores de Juntos se peinan para la foto

Parece que habrá reencuentro de los legisladores electos de Juntos por el Cambio en los próximos días y justo el informante legislativo se encontró con el periodista en la peatonal.

Informante Legislativo: ¡Qué gusto verlo! ¡Cómo en los viejos tiempos por la zona de la vieja Legislatura!

Periodista: Lo mismo digo. Lo veo entusiasmado.

IL: Y, se ganó en Río Tercero que no es poco y se ganó bien. Si se paga el café le cuento algo.

P: Me convenció.

IL: En la semana péguese una vueltita por la Legislatura. Se viene la foto de los legisladores electos, los 33 todos juntitos, como en los viejos tiempos.

P: ¿Los de Juntos por el Cambio? Pero no era que…

IL: Ni se le ocurra hablar de eso. Sí, ya se averiguó por una sala y todo. Será esta semana y van a estar todos. Es un buen momento para mostrar unidad.





Schiaretti con la Mesa de Enlace



El gobernador y candidato a presidente Juan Schiaretti se reunió ayer con representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria provincial para repasar la situación del sector. Informante: Agustin Pizzichini, de Federación Agraria, dijo que el sector agropecuario necesita "un voto útil, que le sirva al gobernador y a Córdoba para posicionarse a nivel nacional". En el encuentro se abordaron diversos temas como el Fondo de Desarrollo Agropecuario, la articulación público -privado, el contexto económico nacional y su impacto en el sector productivo y económico. Alfil: Me imagino que faltó el tema retenciones. Informante: No, claro. Los dirigentes coincidieron con Schiaretti en la necesidad de eliminar las retenciones al sector es fundamental. Pizzichini le pidió al gobernador que tiene que ver cómo lleva esas políticas a nivel nacional y que necesita que saque un buen resultado en las elecciones para que esto se vea reflejado a nivel nacional. Alfil: ¿Quienes estuvieron además de los mencionados? Informante: El ministro de Agricultura, Sergio Busso y el de Obras Públicas, Ricardo Sosa. De Cartez, Patricio Kilmurray y Gabriel De Raedemaeker. De la Sociedad Rural Argentina (SRA): Francisco Becerra y Albina Capellán. De Federación Agraria Argentina (FAA): Agustín Pizzichini y José Luis Careggio. De CONINAGRO, Vanesa Padullés, René Paschetta y Juan Carlos Martínez.





Uepc: conciliación obligatoria y vuelta a empezar

El informante gremial llamó al periodista a última hora. Le avisó que los docentes levantaban el paro por determinación del ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria.

Informante Gremial: Lo llamo tarde para que no se acuerde de mí mañana: Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se levanta el paro docente de mañana.

Periodista: Les corrieron el arco…

I.G.: Hubo una reunión entre los representantes del gremio y los de la Provincia. No hubo avances, y la Provincia decidió ir por la conciliación obligatoria para levantarnos el paro.

P.: No me imagino una mesa muy cordial para retomar las negociaciones…

I.G.: Me gustaría creer que no…, pero en esa mesa no nos sentamos nosotros (la oposición)… La Provincia salió a descalificar el reclamo comparando nuestros salarios con los de docentes de otras provincias que también cobran sueldos bajísimos… como si ese fuera un argumento. Y hasta hizo un spot en contra del reclamo ¡Un spot! Nunca visto… Mejor que nos comparen con el salario de los legisladores o funcionarios, aunque seguro que a esos no los quieren recordar…

P.: Veo que está caldeado el ambiente. Gracias por el dato de que se levantaba el paro. Mañana temprano lo llamo.

I.G.: Hablamos mañana.