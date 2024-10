Enroque Corto

Mestre de recorrida por Río Segundo

La semana corta que pasó mostró al exintendente Ramón Mestre de recorrida por el interior provincial. Dicen que en la búsqueda de impulsar los candidatos propios del radicalismo en todos los departamentos. Por eso, el informante del mestrismo llamó al periodista.

Informante Mestrista: Disculpe que lo moleste el fin de semana largo…

Periodista: ¡¿Cómo anda informante del mestrismo?!

IM: Radical, ante todo radical.

P: Bueno, cuente.

IM: Estuvimos de recorrida con el hombre por todo el departamento Río Segundo. La idea, como sabrá, es que en toda la provincia tengamos candidatos propios. Así que en esa estamos.

P: Veo.

IM: Estuvimos en Laguna Larga, Oncativo, Carrilobo, Luque, Calchín, Villa del Rosario y Pilar.

Una (no) voz en el teléfono

La ausencia sorpresiva de la diputada cordobesista Alejandra Torres en la sesión donde la oposición a Javier Milei intentó bloquear el veto a la ley de financiamiento universitario sigue dando tela para cortar.

Informante: No se sabe quién metió la mano para que Torres no asistiera a la sesión, más allá de la cuestión de la salud.

Alfil: ¿A qué se refiere? ¿A Macri? Hay muchos caminos que conducen al expresidente como quien "convenció" a la diputada, esposa de Osvaldo Giordano, a evitar quedar enfrentada con el presidente Javier Milei.

Informante: Hay versiones de todo tipo.Lo cierto es que, a diferencia de lo que se dice, la realidad es que el exgobernador Juan Schiaretti no solo no la llamó, sino que no le atendió el teléfono. Algunos dicen que ese malestar por el ostracismo del exmandatario derivó en la decisión de no jugar con el cordobesismo.

Alfil: De nuevo, ¿para mostrarse cerca de Macri?

Informante: Usted quiere toda la novela. No lo sabemos, tendrá que ver cómo sigue la historia.

Contentos en Córdoba por el turismo del finde XL

El informante turístico llamó en éxtasis al periodista para compartir algunos números de lo que había significado el fin de semana largo en Córdoba en materia de turismo.

Informante Turismo: ¡Impresionante lo que fue este finde!

Periodista: Lo noto contento.

IT: No es para menos, escuche. La gestión de Darío Capitani destacó que “más allá del contexto económico los argentinos sigan eligiendo Córdoba como su destino preferido”. Más de 350 mil turistas de distintas partes del país pasaron por la provincia este fin de semana.

P: Muy bien.

IT: El gasto promedio por turista durante este fin de semana fue de $72.570, incluyendo alojamiento, comida, movilidad y excursiones. Las grandes citas estuvieron en Villa General Belgrano con la Oktoberfest y La Falda con la Fiesta del Alfajor. Van los números en porcentajes: Mina Clavero 70%, Villa Carlos Paz 89%, Villa General Belgrano 98%, Santa Rosa de Calamuchita 89%, La Falda un 96% y la lista sigue.

P: Excelente.

IT: Y sin olvidarse que en la Ciudad de Córdoba también hubo muy buena cantidad de turistas. Un fin de semana redondo. Le mando un abrazo.

¿Casado se alista?

El informante peronista llamó al periodista para contarle un nuevo chisme que orbita al concejal más polémico del PJ.

Periodista: Estimado, qué bueno recibir su llamada un domingo. Eso significa que tiene algo para contar.

Informante: Amigo, no se equivoca. Tengo un chisme que le va a gustar.

P.: Los escucho entonces…

I.: Si estuvo prestando atención, recordará que hace cosa de una semana salió una foto de Diego Casado reunido con el presidente del Partido Laborista. Al pie de la foto no hubo demasiada información, pero la imagen ya era sugestiva.

P.: Recuerdo lo que me dice. Y también recuerdo que, más allá de la foto, no se supo nada más. ¿Usted sabe algo?

I.: Yo he escuchado rumores, que pueden ser el primer escalón de algo, o un globo ensayo soltado al viento, o cosas que se dicen para llamar la atención de alguien más.

P.: Bueno, no dé tantas vueltas y cuente de qué viene el asunto.

I.: Se ha empezado a correr la bola de que Casado podría tirarse a la pileta buscando proyección propia, pensando en el 2025.

P.: (…)

I.: Sí, sí… Ya sé, me va a decir que es un montón, pero… en eso parece que están…

Para Llaryora, es día de la Diversidad Cultural

El Gobierno de Córdoba dejó en claro cuál es su postura frente a la polémica lanzada por el gobierno Nacional en torno al 12 de Octubre.

Funcionario: Fíjese lo que reposteó el gobernador Martin Llaryora.

Periodista: A ver…

F.: Un tuit de la cuenta oficial del Gobierno de Córdoba que es muy claro. “Como cada 12 de octubre celebramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha conmemora la riqueza cultural que hace a la construcción nacional de nuestra identidad y promueve el diálogo intercultural para la reflexión y el reconocimiento histórico de nuestros pueblos originarios”.

P.: Clarísimo. Pero, como siempre, sin pelearse con el presidente Milei ¿no? Porque podrían haber sido explícitos frente al lío que se armó con el video lanzado por la Casa Rosada.

F.: Yo creo que no hace falta, es más que obvio con este mensaje qué piensa el gobernador Llaryora. Es más, el texto oficial de la Provincia sigue: “En Córdoba, protegemos y apoyamos a los pueblos originarios de nuestra provincia… Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover la Diversidad Cultural a través del respeto, la tolerancia y la inclusión”.