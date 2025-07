Enroque corto

Conflicto de la basura, lado “B”

El dirigente sindical llamó al periodista disconforme con su visión del conflicto que tiene al centro de la ciudad abarrotada de basura. En buenos términos, tuvieron la siguiente conversación.

Dirigente Sindical: Estimado, sin ofender, le quiero decir que no concuerdo en los motivos que usted describió como causas del conflicto que tiene el servicio de recolección funcionando a media máquina… Acá no hay un reclamo salarial, lo que hay es una falta de financiamiento en el servicio por parte de la Municipalidad.

Periodista: Estimado, no me ofende, pero sepa que soy difícil de convencer… No tengo dudas de que el conflicto puede exceder a la cuestión salarial, pero no me va a convencer de que ese asunto no juega un rol central...

D.S.: No pretendo convencerlo, pero sí contarle algunas aristas del problema…

P.: Usted diga, y yo anoto.

D.S.: Mire, para no quedarnos solo en el tema de la deuda que la Municipalidad tiene con las prestadoras, se lo voy a poner en números más concretos. Como usted sabe, la ciudad tiene tres empresas que prestan el servicio de recolección: LUSA, en zona sur; Urbacor, en zona norte, y LAM en el centro. ¿Sabe cuántos camiones operativos tiene cada una?

P.: Ilústreme.

D.S.: LUSA tiene 30 camiones operativos de una flota de 60, Urbacor tiene 30 camiones operativos de una flota total de 58, y LAM tiene 16 camiones operativos de una flota de 22, pero con un agravante: de los 6 que tienen carga lateral, para descargar los contenedores metálicos que hay en el centro, 5 están fuera de servicio ¿Cómo no se va a resentir el servicio?...

Siguieron las repercusiones por el congreso de la UCR

El final de madrugada que tuvo el congreso radical dejó tela para cortar a lo largo de toda la jornada. En primer lugar, porque la algarabía del deloredismo tras el triunfo se reflejó en los WhatsApp de madrugada; y en segundo término, porque a lo largo de todo el martes, hubo detractores por lo que se votó.

Informante Radical: Qué difícil se hizo dormir anoche

Periodista: ¿Terminó tarde?

IR: A la hora que le mandé el WhatsApp, que eran como la una y media de la mañana, estaba por arrancar otro Zoom.

P: Uh, no se aburre.

IR: Lo que sí estaba viendo fueron las reacciones de Mestre y el Coloradoe Rossi.

P: ¿Qué dijeron?

IR: Dante tiró que era lo que necesitaba Rodrigo para asegurarse su alianza con La Libertad Avanza, pero que antes De Loredo debe garantizar que camine el veto por las jubilaciones y discapacidad. Y que antes del 7 de agosto van a cerrar la alianza como en provincia de Buenos Aires.

P: Bien.

IR: Y Ramón apuntó fuerte contra Rodrigo y Marcos (Ferrer) y dijo que siempre tuvieron un solo objetivo: arrastrar al radicalismo de Córdoba a una alianza con La Libertad Avanzas. .Si bien somos respetuosos de la democracia interna de nuestro partido, sepan que nunca seremos cómplices de la entrega que están haciendo del radicalismo de CórdobaS, les metió sobre el final en un comunicado. Ah, y dicen que a la noche (por anoche) puede haber novedades, le aviso para que esté atento.

P: Abrazo.

María Eugenia Vidal llega a Córdoba

Informante: Le traigo información con tiempo, para que agende.

Periodista: cuénteme

I: La Generación Córdoba, el grupo de jóvenes líderes ligados al PRO, Frente Cívico y empresarial de esos sectores organizan una cena con María Eugenia Vidal. Está dirigida a jóvenes líderes de la provincia.

P: Yo no soy tan joven como para ir, pero vamos a ver si me dejan entrar.

I: vaya porque va a estar interesante.

P: ¿Cómo participo?

I: El encuentro es el lunes 28 de este mes a las 19 hs. Al lugar no se lo puedo confirmar porque es “Secret Location”. Después le paso las coordenadas.

P: ahí estaremos. espero su mensaje

Intendentes, de luto por Grazziano

Una triste noticia sorprendió ayer a la tarde: el intendente de la localidad de Reducción, Jorge Grazziano, falleció en un accidente de avión en la provincia de San Luis.

Informante: Hondo pesar de los intendentes, sus pares. Del gobernador Llaryora, de la vice Myrian Prunotto. Muy querido era “Pocho”.

Alfil: Si, durísima noticia. ¿Cómo sigue la sucesión en Reducción?

Informante: Al no haberse cumplido dos años de mandato en la actual gestión, lo que corresponde es que el Concejo Deliberante convoque a una nueva elección.