Karina disparó en redes contra el Gordo Dan y Caputo: "acá no se viene a especular"

Por Redacción Alfil

Este miércoles la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, se expresó en redes tras las internas que ocurrieron en su partido durante el cierre de listas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. La Secretaria General dejó en claro que, "quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

Luego de un "Derecha Fest" repleto de repudio hacia la vicepresidenta, Victoria Villarruel, Karina Milei recalcó que en LLA "la lealtad no es una opción: es una condición". Además, no dudó en remarcar que el verdadero enemigo en el partido es el kirchnerismo, "a ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia", aclaró la presidenta del partido libertario.

Al principio de su comunicado vía X, la hermana del presidente expresó que desde LLA buscan "romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación", además defendió a su partido diciendo que, "son una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa".