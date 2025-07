Por Bettina Marengo





Los gobernadores de la Región Centro reclamaron al gobierno de Javier Milei respuestas rápidas en materia de infraestructura y rutas nacionales y

la baja urgente de las retenciones a las exportaciones de granos, a la par que se adjudicaron ser artífices de la paz social en medio del ajuste implementado por el modelo libertario. Lo hicieron en una reunión donde hubo discursos diferenciadores respecto a la Casa Rosada pero en términos moderados en lo político. “La situación de viveza tiene que tener un límite”, dijo el cordobés Martin Llaryora en relación a que la Nación sigue cobrando impuestos nacionales pero se desentendió de varios aspectos y servicios que las provincias tienen que seguir atendiendo a costa propia. Entre ellos, al cerrar el acto oficial de la Junta de Gobernadores de la Región Centro que se realizó en el Centro Cívico de Córdoba, mencionó al incentivo docente, los subsidios al transporte, los remedios del VIH y el cáncer, y la atención de la discapacidad, de los que se está haciendo cargo la provincia. Según el mandatario, la sociedad argentina está pacificada y con los docentes en las aulas porque las provincias y los municipios se están haciendo cargo de lo que la Nación abandonó.

Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro sostuvo el apoyo al proyecto con media sanción del Senado para repartir los ATN entre las provincias, iniciativa que tuvo la firma de los 24 distritos. Llaryrora convalidó el apoyo al proyecto firmado por los mandatarios con la crítica que el superávit fiscal no puede ser a costa de quitarle los recursos a las provincias. “No impacta en el equilibrio fiscal y es equilibrado y justo”, sostuvo Pullaro en la conferencia de prensa posterior al acto, tras negar que la coparticipación de los ATN pueda ser prenda de cambio con la Casa Rosada por las leyes previsionales y de emergencia en discapacidad que Milei tiene tiempo de vetar hasta el 4 de agosto próximo. “No hay margen de negociación”, aseguró el radical, porque “son los recursos de las provincias con una manera distinta de distribuir”, agregó. La posición es que los distritos hicieron su aporte tanto a la gobernabilidad como al equilibrio fiscal.

Llaryora y Pullaro fueron los más enfáticos en sus reclamos a la Nación, pero sin endurecer tono ni apelaciones directas a Milei: siempre habló de “esta organización nacional” o “el gobierno nacional”. “El país y la Capital tienen que aprender de los integrantes de la Región Centro que, siendo de partidos políticos distintos, acuerdan sin pelear ni insultarse”, sostuvo Llaryora.

Con la exposición Rural de Palermo en pleno desarrollo y el posible anuncio, el sábado, de una quita de retenciones a las exportaciones de carne de novillo, el jefe del Panal pidió “que la próxima decisión de la Nación sea la baja de las retenciones que tanto mal le hacen al sector productivo”. En ese sentido, recordó el sanfrancisqueño que los gobernadores presentes se opusieron a la implementación de las retenciones a la industria que estaba previsto en la primera ley fiscal de la presidencia de Milei. “Que hubiera sido de nuestra industria con esas retenciones”, deslizó.

Pullaro marcó la punta con el reclamo del mantenimiento de las rutas, pero Llaryora se plegó al toque. El radical, por cuya provincia, por el puerto de Rosario, pasan a diario millares de camiones nacionales e internacionales, se mostró muy preocupado y afirmó que el país “se está comiendo el activo vial”, y que la próxima administración va a tener que poner los recursos para reparar el daño “A mí no me queda nada de las retenciones y me tengo que hacer cargo de las rutas nacionales y de las provinciales que me rompen los camiones”, se quejó.

Tal vez para contrarrestar acusaciones de “degenerado fiscal” de “populista” Llaryora buscó enfatizar las promociones en Ingresos Brutos de que gozan algunos sectores productivos en la provincia y de asegurar que, al menos Córdoba, “hizo un ajuste superior al de Nación” y que lo hizo “pese a hacerse cargo de lo que Nación dejó de hacer”. Con matices, su par de Santa Fe dejó entrever lo mismo: que “los vecinos de la Región Centro” reclaman remedios, servicios sanitarios, educativos y rutas arregladas más allá de quien ponga la plata y de quién depende el tema y pese a haber acompañado con su voto el ajuste propuesto por Milei. Algo parecido empieza a escucharse entre los intendentes, a los que el cordobés destacó en varias oportunidades como co-artífices de la gestión de la escasez. El caso del intendente de la ciudad de Arroyito, el radical Gustavo Benedetti, quien más con sorpresa que con enojo dijo, según el audio que trascendió de una reunión, los vecinos “votan a Milei pero quieren un gobierno kirchnerista, con todo gratis”, resulta bastante ilustrativo.





“De la declamación a la resolución”

En la cumbre de la Region Centro se firmaron acuerdos de orden educativo, para construir indicadores regionales y una prospectiva para la educación secundaria. “No podemos esperar más a un Gobierno Nacional que se ha desentendido también de la educación”, sostuvo Llaryora.

Además, también conformada la “Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de la Región Centro”, focalizando su acción inicial en las localidades de San Francisco (Córdoba), Frontera y Josefina (Santa Fe) y los límites interprovinciales de Morteros y Marcos Juárez.







Del cordobesismo a la “Argentina federal”

El gobierno preludió la reunión y los discursos con un video de cinco minutos que cuenta la historia argentina en clave federal y el rol de las provincias de la hoy Región Centro previo a la unificación nacional y la jura de la Constitución de 1853. En el video se acusa al gobierno nacional de haber saqueado. “Se hace imprescindible levantar la voz en defensa de cada uno de los cordobeses, santafesinos y entrerrianos”, arenga el video, que ya no habla de “cordobesismo” sino de “Argentina Federal”.