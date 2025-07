Después de un prolongado período de diálogos y conflictos internos dentro del partido radical, finalmente, este jueves el Juzgado Federal de Córdoba resolvió que las elecciones internas del partido se realizarán el 10 de agosto, modificando la fecha originalmente prevista para el 3 del mismo mes.

La resolución del juez Hugo Vaca Narvaja, quien está a cargo del Juzgado Federal de la Provincia, nació a partir de un extenso conflicto interno, el cual los núcleos “Córdoba Abierta”, “Integración para una Confluencia Radical” e “Identidad Radical” solicitaron en marzo que se convocara a elecciones internas para elegir candidatos a diputados nacionales para la elección del 26 de octubre.

En resumidas cuentas, el conflicto tiene dos focos: por un lado, Ramón Mestre, exintendente de la Capital, es extremadamente crítico con el Gobierno Nacionl y que defiente "los ideales tradicionales de la UCR". Y por el otro lado, se encuentra el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, y el intendente de Río Tercero y jefe del bloque radical, Marcos Ferrer, quienes mostraron su simpatía hacia el presidente y no descartaron una futura alianza libertaria-radical.

Desde un inicio, sectores mayoritarios del partido, manifestados a través del Comité Central y otros órganos, intentaron retrasar o suspender los plazos para las elecciones internas. La Mesa Ejecutiva, mediante Resolución N° 1 del 21 de abril de 2025, suspendió los plazos para las internas, facultando al Comité Central a diferir y readecuar el cronograma "ad referéndum del Congreso".

Es aquí cuando el Tribunal recurrió al Artículo 99 de la Carta Orgánica Partidaria (C.O.P), mismo que subraya que el único método para elegir candidatos a cargos electivos nacionales es a través de la elección interna. En ese sentido, y según lo argumentado por los bloques ante la Justicia, "cualquier otro método vulneraría derechos fundamentales".

Lucas Carvallo, dirigente radical y cercano a Ramón Mestre determinó ante Alfil que "es una resolución muy importante ; porque ratifica nuestra vocación de que sean los afiliados y simpatizantes quienes elijan los candidatos y el rumbo del partido ; garantiza derechos y pone límites a las imposiciones ilegales de la conducción partidaria"

El juez confirmó la validez de la resolución 08/2025, en la que La Junta Electoral prorrogaba un plazo menor. Sin embargo, se revocó la resolución 09/2025, en la que se pretendía suspender el proceso electoral tras el rechazo del Congreso partidario a una resolución anterior.

"La garantía del cumplimiento de la ley y en consecuencia una elección interna q defina el rumbo; pero fundamentalmente y lo más importante la imposibilidad de que la ucr cierre una alianza con milei como querían algunos", afirmó Carvallo tras el fallo.

El calendario electoral del partido

Para garantizar lo establecido en el fallo, el Tribunal estableció un nuevo calendario electoral con plazos específicos para la presentación de listas, impugnaciones, exhibición de padrones, etc., que debe ser cumplido por la Junta Electoral del partido.

De acuerdo al magistrado, el cronograma obedece a la necesidad de garantizar la participación de afiliados y no afiliados en la elección de candidatos a diputados nacionales. En ese sentido, advierte que, si la UCR no cumple con este cronograma y no realiza las elecciones internas el 10 de agosto, podría poner en riesgo su participación con candidatos propios en las elecciones generales de octubre.