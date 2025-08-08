Operativo “Aca, la Defen Presente” en Barrio Nuestro Hogar III

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba continúa recorriendo distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, se gestionaron más de 330 consultas que pusieron de manifiesto muchas necesidades como así también problemáticas sociales y económicas.

Tus Derechos Siempre, la Defensoría Presente, es estar donde haga falta y es el compromiso de la Defensoría del Pueblo con cada vecino. Por esto, la institución recorre distintos puntos de la ciudad con el Operativo “Acá, La Defen Presente" que en esta oportunidad se realizó en B° Nuestro Hogar III y puso de manifiesto distintas problemáticas sociales, económicas y barriales.

Una de ellas tiene que ver con la lejanía del barrio y la complicación para trasladarse al centro de la ciudad para realizar gestiones y/o trámites; ya que los vecinos cuentan con una sola línea de colectivo y muchas familias no tienen la posibilidad de dejar hijos, familiares enfermos o personas mayores.

En este sentido el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo dijo: “Nuestra misión como institución es receptar todas las consultas ciudadanas y buscar la vuelta para dar respuestas y acompañar a los cordobeses en sus solicitudes, trámites y conflictos. Y por eso, nuestro desafío siempre será llegar cada vez a más lugares y entender las necesidades de distintos sectores, barrios, edades y realidades”.

Más de 300 consultas gestionadas

El Operativo “Acá, la Defen Presente” del pasado 6 de agosto en B° Nuestro Hogar III, se caracterizó por una gran concurrencia. Los equipos de atención ciudadana, mediación comunitaria, inclusión social y salud gestionaron consultas referidas a segmentación energética, trámites migratorios, discapacidad, jubilaciones y pensiones, Ciudadano Digital (Cidi), boleto educativo, becas progresar, controles de presión arterial, glucemia, entre otras atenciones.

Por su parte la Municipalidad de la Provincia de Córdoba, atendió trámites relacionados a DNI, tarjeta SUBE, y llevó adelante también la colocación de vacunas de calendario nacional.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, además de los operativos que recorren la ciudad, atiende de manera gratuita y personalizada de lunes a viernes de 8 a 18 h en Deán Funes 352. Para más información consultar en defensoriacordoba.gob.ar o comunicarse al 0800-777-0337.