AlfilFederal | Franco Villar: "la gente trabaja y no le alcanza"

El intendente de La Playosa pasó por #AlfilFederal y nos contó la recuperación de la localidad tras el fuerte temporal que a fines de 2024 provocó daños materiales de magnitud y se convirtió en noticia nacional.

En un nuevo programa de #AlfilFederal, el intendente de La Playosa, Franco Villar, nos comentó cómo se recuperó su localidad tras el temporal que a fines de 2024 provocó daños de magnitud y se convirtió en noticia nacional. El mismo  arrasó con techos, viviendas y galpones en apenas media hora. "De lo bien que estábamos, en media hora teníamos el pueblo totalmente dado vuelta", expresó Villar.

El intendente destacó el apoyo que recibieron desde la Provincia cuando ocurrió dicha catástrofe, "a los 15 días, la Provincia depositó todo el dinero a cada damnificado". A esto le agregó su opinión de la gestión de Llaryora, el mismo aclaró que el actual gobernador escucha y atiende a los intendentes; a diferencia de la Nación.

En cuanto al Gobierno nacional, el mandatario de La Playosa destacó que, "viene perdiendo apoyo por el creciente malestar social, la inflación y la suba de tarifas"; y aseguró que en su localidad los servicios te te llevan el 40% de un sueldo.

“Gracias a Dios, en Córdoba tenemos un gobierno que nos atiende y nos escucha”, concluyó el intendente criticando al gobierno nacional. 

