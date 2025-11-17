AlfilFederal|Pablo Diaz: "Me tocó gobernar en la peor época, pero igual quiero ir por la reelección"

Por Redacción Alfil

En una nueva edición de #AlfilFederal tuvimos la visita del intendente de El Brete, Pablo Díaz, el invitado contó la realidad productiva, social y política de su localidad del departamento Cruz del Eje, y además admitió que buscará la reelección.

“El Brete perdió su motor productivo cuando la peste nos tumbó los olivares. Desde ahí venimos buscando un nuevo rumbo", se lamentó el mandatario.

A pesar de sus pérdidas en el sector productivo, El Brete hoy se abastece de la horticultura y ganadería, aunque en el norte de la provincia el tema de las sequías sigue siendo un obstáculo. "El norte cordobés siempre la remó contra sequías, falta de infraestructura y las limitaciones de la Ley de Bosques. Todo eso te frena", expresó Díaz.

En el sentido político, el intendente relató como fue su transición del radicalismo al cordobesismo, el cual estuvo marcado fuertemente por el trabajo de Llaryora y Schiaretti. “Llaryora abrazó a los intendentes de Juntos por el Cambio. Eso en el interior se nota”, elogió el jefe municipal.

Además de su cambio de partido, Díaz también sostuvo que, le tocó gobernar en la peor época, pero que igual irá por la reelección. “Cuando asumimos, la Nación nos dejó solos. La Provincia fue la que nos bancó de verdad", concluyó el intendente.