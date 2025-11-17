AlfilFederal|Pablo Diaz: "Me tocó gobernar en la peor época, pero igual quiero ir por la reelección"

Bettina MarengoProvincial17 de noviembre de 2025
Luis Juez de asado de camaradería esta noche con Bornoroni. El Frente Cívico dice que el Presupuesto de Llaryora es “un dibujo”. Picat irónico y silencio de Bornoroni.
Redacción AlfilEnroque Corto17 de noviembre de 2025
Ruidos en el bloque oficialista | Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna | Monzó y las PASO ¿inviables? | 17-N a la De La Sota
Carolina BiedermannProvincial17 de noviembre de 2025
Cada uno por su cuenta y con proyectos separados, fueron los protagonistas de dos encuentros que se activaron este fin de semana.
Felipe OsmanProvincial17 de noviembre de 2025
Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.