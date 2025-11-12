AlfilFederal Walter Perrone: "los intendentes del interior somos los que paramos la bronca todos los días”

Por Redacción Alfil

En una nueva edición de Alfil Federal, el intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone, pasó por nuestro programa para contarnos la realidad política y económica del sur provincial, la situación interna de la UCR, su relación con Provincias Unidas y el futuro del radicalismo.

"Nuestra prioridad es que el pueblo funcione, más allá de los colores políticos", resaltó el mandatario de la localidad que pertenece al departamento Río Cuarto. Además le exigió a Milei que, escuche y logre consensuar, porque así no se puede resistir mucho más.

En cuanto la situación de la Unión Cívica Radical (UCR), Perrone destacó que todo lo que está ocurriendo es culpa de los propios radicales, "fue la peor elección de la historia para el radicalismo en Córdoba", concretó.

A su vez, el intendente habló de su buena relación con Provincias Unidas luego de haber sido convocado junto a otros intendentes para crear un espacio de discusión y trabajo conjunto, "admiro mucho a Maximiliano Pullaro, porque está enfrentando una situación difícil con coraje. Es un ejemplo de gestión y de decisión", elogió Perrone.