#AlfilFederal Walter Perrone: "los intendentes del interior somos los que paramos la bronca todos los días”

El intendente radical de Coronel Baigorria nos visitó en #AlfilFederal y habló acerca de la situación económica en el sur de la provincia y la actualidad radical.

Alfil Federal12 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
maxresdefault (1)

Por Redacción Alfil

En una nueva edición de Alfil Federal, el intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone, pasó por nuestro programa para contarnos la realidad política y económica del sur provincial, la situación interna de la UCR, su relación con Provincias Unidas y el futuro del radicalismo.

"Nuestra prioridad es que el pueblo funcione, más allá de los colores políticos", resaltó el mandatario de la localidad que pertenece al departamento Río Cuarto. Además le exigió a Milei que, escuche y logre consensuar, porque así no se puede resistir mucho más.

En cuanto la situación de la Unión Cívica Radical (UCR), Perrone destacó que todo lo que está ocurriendo es culpa de los propios radicales, "fue la peor elección de la historia para el radicalismo en Córdoba", concretó.

A su vez, el intendente habló de su buena relación con Provincias Unidas luego de haber sido convocado junto a otros intendentes para crear un espacio de discusión y trabajo conjunto, "admiro mucho a Maximiliano Pullaro, porque está enfrentando una situación difícil con coraje. Es un ejemplo de gestión y de decisión", elogió Perrone.

Te puede interesar
Lo más visto
enroque--

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto12 de noviembre de 2025

Córdoba Turismo lanza la temporada teatral | Mestre, activo | La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones | Presupuesto con sensibilidad social

P6 (6)

PJ Capital: reconfiguración en ciernes y carrera sucesoria

Felipe Osman
Municipal12 de noviembre de 2025

La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.

llaryora de rivas y llamosas

Se confirma ingreso de Llamosas a Legislatura en medio de rumores sobre el Gabinete

Bettina Marengo
Provincial12 de noviembre de 2025

El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.