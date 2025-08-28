El PJ Córdoba reunió a dirigentes de Calamuchita en la cabecera departamental

Con la presencia de referentes provinciales y locales, el Partido Justicialista de Córdoba reunió a intendentes y dirigentesm en el marco del año electoral.

Provincial28 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-08-28 at 11.19.27 AM

El miércoles por la noche, en Santa Rosa de Calamuchita, el Partido Justicialista de Córdoba llevó adelante una reunión de trabajo con los circuitos del departamento. El encuentro fue encabezado por el presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres, acompañado por el candidato a diputado nacional Miguel Siciliano, quien forma parte de la lista de Provincias Unidas liderada por Juan Schiaretti. 

La reunión congregó a intendentes, jefes y jefas comunales y dirigentes de distintas localidades, en el marco de las elecciones legislativas, un encuentro que, segun comunicaron, busca "reafirma el rol del PJ Córdoba como espacio de unidad, organización y trabajo colectivo".

En ese sentido, Torres afirmó: “Calamuchita es un departamento clave para Córdoba. Con el liderazgo de Juan Schiaretti y Martín Llaryora estamos convencidos de que se puede seguir transformando la provincia y llevar al Congreso la voz de quienes todos los días gobiernan y conocen las verdaderas demandas de la gente”. 

