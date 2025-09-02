Siciliano visitó una Pyme cordobesa de medicina que exporta productos y servicios al exterior

El legislador y candidato a diputado de Provincias Unidas para las próximas elecciones legislativas, se presentó en la empresa Leistung dedicada a la medicina.

Este martes, el candidato a diputado nacional para Provincias Unidas, Miguel Siciliano, estuvo presente en la Pyme cordobesa Leistung Ingeniería & Leistung Plus, la misma exporta productos y servicios a más de 20 países; todos vinculados al mundo de la medicina. “Son un orgullo para los cordobeses y para los argentinos, necesitamos un país que apoye a las pequeñas empresas, para poder impulsar el empleo”, felicitó el legislador.

La pequeña empresa brinda sus servicios desde barrio Los Boulevares, "vamos a seguir trabajando para cuidar las industrias locales y llevar el modelo productivo cordobés a todo el país”, afirmó el presidente de Hacemos Unidos por Córdoba.

La visita del legislador estuvo acompañada por la gerenta general de la firma, Silvina Grasso ; el ingeniero Carlos Paschetta, que a su vez es socio gerente y la bioingeniera Daiana Villegas encargada de la unidad Greta, una app orientada a potenciar la trazabilidad y gestión de tecnología médica.

Llegando al cierre de su visita, Siciliano apuntó contra el Gobierno Nacional expresando que, “lamentablemente, hoy impera en el país una idea que va en el sentido opuesto, una forma de gobernar que privilegia el capital especulativo por sobre la fuerza productiva”.

